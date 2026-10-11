ज्वाइंट बैंक अकाउंट में किसे मिलता है ATM कार्ड? जानें बैंक का जरूरी नियम

Joint Bank Account ATM Rules: जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर बैंक में एक साझा खाता खुलवाते हैं, तो उसे ज्वाइंट बैंक अकाउंट कहा जाता है। अक्सर पति-पत्नी, माता-पिता या व्यावसायिक साझेदार मिलकर ऐसा खाता खुलवाते हैं ताकि पैसों का लेनदेन आसान हो सके। हालांकि, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते समय कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि एटीएम या डेबिट कार्ड किसे मिलेगा।





बैंक के नियमों के अनुसार, एटीएम कार्ड की पात्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने खाते को किस मोड में खुलवाया है। सही मोड का चुनाव करके दोनों खाताधारक अलग-अलग एटीएम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ज्वाइंट अकाउंट में एटीएम कार्ड से जुड़े नियम क्या हैं।