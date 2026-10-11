EMI पर ली है बाइक? जानें किश्त न चुका पाने पर बैंक क्या ले सकता है एक्शन

Bike Loan EMI Default Rules : आजकल कई लोग अपनी पसंदीदा बाइक खरीदने के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन का सहारा लेते हैं। हर महीने समय पर किश्त चुकाने की एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई बार अचानक नौकरी छूटने, बीमारी या किसी वित्तीय संकट के कारण समय पर ईएमआई भर पाना संभव नहीं हो पाता।
ऐसे में अगर आप लगातार किश्त नहीं भर पाते हैं, तो बैंक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई शुरू कर देता है। कई लोगों को डर रहता है कि किश्त न देने पर बैंक तुरंत गाड़ी उठाकर ले जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि लोन न चुका पाने पर बैंक क्या-क्या कदम उठा सकता है।
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Bike Tips
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शुरुआती किश्त मिस होने पर रिमाइंडर और पेनाल्टी
- अगर आपकी पहली या दूसरी ईएमआई छूट जाती है, तो बैंक इसे तुरंत गंभीर अपराध नहीं मानता।
- बैंक आपको फोन, एसएमएस या ईमेल के जरिए पेमेंट याद दिलाने का मैसेज भेजता है।
- इसके साथ ही, देर से भुगतान करने पर कुछ लेट फीस या पेनाल्टी चार्ज जोड़ दिया जाता है।
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क्रेडिट स्कोर पर गंभीर असर
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क्रेडिट स्कोर पर गंभीर असर
- लगातार किश्तें न चुकाने का सबसे पहला और बड़ा नुकसान आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है।
- अगर आपकी किश्त 30 दिन से अधिक पेंडिंग रहती है, तो बैंक इसकी रिपोर्ट सिबिल को भेज देता है।
- इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है और भविष्य में नया लोन मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है।
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अकाउंट एनपीए होना और कानूनी नोटिस
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अकाउंट एनपीए होना और कानूनी नोटिस
- जब आपकी लगातार 3 किश्तें (90 दिन) बकाया हो जाती हैं, तो बैंक आपके लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर देता है।
- इसके बाद बैंक आपको 60 दिनों का औपचारिक कानूनी नोटिस भेजता है, जिसमें बकाया राशि चुकाने या समझौते का आखिरी मौका दिया जाता है।
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गाड़ी की जब्ती और आपके अधिकार
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गाड़ी की जब्ती और आपके अधिकार
- नोटिस की अवधि खत्म होने के बाद ही बैंक बाइक को सीज या जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, रिकवरी एजेंट आपके साथ बदसलूकी या डरा-धमका नहीं सकते।
- आप बैंक से बात करके लोन री-शेड्यूल या एकमुश्त समाधान का आग्रह भी कर सकते हैं।