EMI पर ली है बाइक? जानें किश्त न चुका पाने पर बैंक क्या ले सकता है एक्शन

Bike Loan EMI Default Rules : आजकल कई लोग अपनी पसंदीदा बाइक खरीदने के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन का सहारा लेते हैं। हर महीने समय पर किश्त चुकाने की एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई बार अचानक नौकरी छूटने, बीमारी या किसी वित्तीय संकट के कारण समय पर ईएमआई भर पाना संभव नहीं हो पाता।





ऐसे में अगर आप लगातार किश्त नहीं भर पाते हैं, तो बैंक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई शुरू कर देता है। कई लोगों को डर रहता है कि किश्त न देने पर बैंक तुरंत गाड़ी उठाकर ले जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि लोन न चुका पाने पर बैंक क्या-क्या कदम उठा सकता है।