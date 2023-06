Future Of Employment: चैटजीपीटी ऐसे छीन रहा नौकरियां, फटाफट करें ये काम

Ai Vs Humans - फोटो : iStock

1 of 5

Follow Us

Jobs In The Age Of Artificial Intelligence: जनरेटिव एआई तकनीक आने के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को एक नई रफ्तार मिल गई है। चैटजीपीटी, गूगल बार्ड, बिंग एआई से लेकर मिडजर्नी जैसे सॉफ्टवेयर जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। वे सभी जनरेटिव एआई सिस्टम पर काम कर रहे हैं। हाल ही में ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में जिक्र किया कि कैसे एआई आने के बाद दुनिया भर में एक प्रोडक्टिविटी बूम आने वाला है।



गोल्डमैन एंड सैक्श की एक रिपोर्ट की मानें, तो जनरेटिव तकनीक के इजाद होने के बाद ग्लोबल जीडीपी सात फीसदी तक बढ़ सकती है। हालांकि, एआई के इस नए युग की शुरुआत होने के बाद से संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर नौकरियां जा सकती हैं। गोल्डमैन सैक्श के मुताबिक निकट भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 30 करोड़ो नौकरियों को रिप्लेस कर सकता है।