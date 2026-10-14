जानना जरूरी: क्या खुले में कचरा फेंकने पर जुर्माना लग सकता है? जानते हैं क्या कहता है नियम

सड़क पर चलते हुए कचरा फेंकना, घर का कूड़ा खाली प्लॉट में डालना या नाले में गंदगी बहाना कई लोगों को छोटी बात लग सकती है। लेकिन ऐसी लापरवाही के कारण आसपास गंदगी फैलने के साथ ही पर्यावरण और लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता है। यही वजह है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने को रोकने के लिए देश में नियम बनाए गए हैं।





अगर आप भी खुले में कचरा फेंकते हैं, तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। हालांकि, जुर्माने की रकम हर शहर और स्थानीय निकाय के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इसको लेकर नियम क्या कहते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...