खराब हो गया है आपका सिबिल स्कोर? जानें 6 महीने में इसे ठीक करने के जरूरी सुझाव

How To Fix Bad CIBIL Score: आज के समय में बैंक से होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेने के लिए सिबिल स्कोर सबसे महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, तो बैंकों द्वारा आपका लोन आवेदन तुरंत खारिज किया जा सकता है। समय पर ईएमआई न चुकाने, क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया रखने या बार-बार लोन के लिए अप्लाई करने से सिबिल स्कोर तेजी से नीचे गिरने लगता है।





हालांकि, अच्छी बात यह है कि अगर आप कुछ वित्तीय अनुशासन अपनाएं, तो अपने खराब सिबिल स्कोर को मात्र 6 महीनों के भीतर फिर से बेहतरीन स्थिति में ला सकते हैं। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि इसके लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए।