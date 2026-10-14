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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   How Much of Your Salary Should Be Kept as an Emergency Fund? Know the Golden Rules of Financial Safety

आपनी सैलरी का कितना हिस्सा इमरजेंसी फंड के रूप में अलग रखना चाहिए? यहां समझें

Wed, 14 Oct 2026 05:50 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 14 Oct 2026 05:50 PM IST
सार

How Much Emergency Savings Needed: अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग खुद के लिए भी इमरजेंसी फंड नहीं जुटाते हैं, और महीने की कमाई को बिना सोचे खर्च कर देते हैं। बता दें कि अगर आप अपने महीने भर के कमाई से एक छोटा सा हिस्सा हर महीने बचाते हैं तो आपके पास एक बड़ा फंड इक्ठ्ठा हो सकता है, जो आपके विपरीत समय में काफी मदद करता है। आइए इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।

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How Much of Your Salary Should Be Kept as an Emergency Fund? Know the Golden Rules of Financial Safety
इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए - फोटो : AI

Emergency Fund Percentage Salary: आज के अनिश्चितता भरे दौर में नौकरी छूट जाना, अचानक कोई गंभीर बीमारी आ जाना या घर में कोई बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो जाना आम बात है। ऐसे समय में अगर आपके पास पैसों का बैकअप नहीं है, तो आपको कर्ज के जाल में फंसना पड़ सकता है। इसी मुश्किल से बचने के लिए हर व्यक्ति के पास एक 'आपातकालीन फंड' होना बेहद जरूरी है।



मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपनी कमाई या सैलरी का कितना हिस्सा इस फंड के रूप में हमेशा अलग रखना चाहिए? वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी संकट से सुरक्षित रहने के लिए आपके पास कम से कम तीन महीने के खर्च होने चाहिए। आइए इस लेख में इसका पूरा गणित समझते हैं।
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How Much of Your Salary Should Be Kept as an Emergency Fund? Know the Golden Rules of Financial Safety
कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर राशि - फोटो : AdobeStock

कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर राशि

  • वित्तीय जानकारों का मानना है कि आपके इमरजेंसी फंड में आपके कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च (जैसे घर का किराया, ईएमआई, राशन और बिजली बिल) के बराबर पैसे होने चाहिए।
  • अगर आप सिंगल हैं तो 3 महीने का खर्च काफी है, लेकिन परिवार होने पर 6 महीने का फंड सुरक्षित माना जाता है।
How Much of Your Salary Should Be Kept as an Emergency Fund? Know the Golden Rules of Financial Safety
अपनी मासिक सैलरी का कितना हिस्सा बचाएं? - फोटो : AdobeStock

अपनी मासिक सैलरी का कितना हिस्सा बचाएं?

  • अगर आप अपनी सैलरी से शुरुआत कर रहे हैं, तो हर महीने अपनी कुल कमाई का कम से कम 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा अलग निकालकर एक सुरक्षित जगह जमा करना शुरू कर दें।
  • धीरे-धीरे यह छोटी बचत मिलकर एक बड़ा आपातकालीन फंड तैयार कर देती है।
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इमरजेंसी फंड को कहां और किस रूप में रखें? - फोटो : AdobeStock

इमरजेंसी फंड को कहां और किस रूप में रखें?

  • आपातकालीन फंड हमेशा ऐसी जगह होना जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके।
  • इसके लिए आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिक्सड डिपॉजिट का सहारा ले सकते हैं, ताकि पैसों की आफत के वक्त बिना किसी रुकावट के तुरंत कैश मिल सके।
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इस पैसे को कभी भी शेयर बाजार या शौक में खर्च न करें - फोटो : AdobeStock

इस पैसे को कभी भी शेयर बाजार या शौक में खर्च न करें

  • ध्यान रखें कि इमरजेंसी फंड सिर्फ और सिर्फ असली आपदाओं के लिए होता है।
  • इसे कभी भी शेयर बाजार, घूमने-फिरने या महंगे गैजेट्स खरीदने जैसी इच्छाओं पर खर्च न करें।
  • आपकी ये छोटी सी समझदारी आपके आपातकालीन समय के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है।
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