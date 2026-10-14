आपनी सैलरी का कितना हिस्सा इमरजेंसी फंड के रूप में अलग रखना चाहिए? यहां समझें

Emergency Fund Percentage Salary: आज के अनिश्चितता भरे दौर में नौकरी छूट जाना, अचानक कोई गंभीर बीमारी आ जाना या घर में कोई बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो जाना आम बात है। ऐसे समय में अगर आपके पास पैसों का बैकअप नहीं है, तो आपको कर्ज के जाल में फंसना पड़ सकता है। इसी मुश्किल से बचने के लिए हर व्यक्ति के पास एक 'आपातकालीन फंड' होना बेहद जरूरी है।
मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपनी कमाई या सैलरी का कितना हिस्सा इस फंड के रूप में हमेशा अलग रखना चाहिए? वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी संकट से सुरक्षित रहने के लिए आपके पास कम से कम तीन महीने के खर्च होने चाहिए। आइए इस लेख में इसका पूरा गणित समझते हैं।
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कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर राशि
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कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर राशि
- वित्तीय जानकारों का मानना है कि आपके इमरजेंसी फंड में आपके कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च (जैसे घर का किराया, ईएमआई, राशन और बिजली बिल) के बराबर पैसे होने चाहिए।
- अगर आप सिंगल हैं तो 3 महीने का खर्च काफी है, लेकिन परिवार होने पर 6 महीने का फंड सुरक्षित माना जाता है।
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अपनी मासिक सैलरी का कितना हिस्सा बचाएं?
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अपनी मासिक सैलरी का कितना हिस्सा बचाएं?
- अगर आप अपनी सैलरी से शुरुआत कर रहे हैं, तो हर महीने अपनी कुल कमाई का कम से कम 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा अलग निकालकर एक सुरक्षित जगह जमा करना शुरू कर दें।
- धीरे-धीरे यह छोटी बचत मिलकर एक बड़ा आपातकालीन फंड तैयार कर देती है।
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इमरजेंसी फंड को कहां और किस रूप में रखें?
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इमरजेंसी फंड को कहां और किस रूप में रखें?
- आपातकालीन फंड हमेशा ऐसी जगह होना जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके।
- इसके लिए आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिक्सड डिपॉजिट का सहारा ले सकते हैं, ताकि पैसों की आफत के वक्त बिना किसी रुकावट के तुरंत कैश मिल सके।
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इस पैसे को कभी भी शेयर बाजार या शौक में खर्च न करें
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इस पैसे को कभी भी शेयर बाजार या शौक में खर्च न करें
- ध्यान रखें कि इमरजेंसी फंड सिर्फ और सिर्फ असली आपदाओं के लिए होता है।
- इसे कभी भी शेयर बाजार, घूमने-फिरने या महंगे गैजेट्स खरीदने जैसी इच्छाओं पर खर्च न करें।
- आपकी ये छोटी सी समझदारी आपके आपातकालीन समय के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है।