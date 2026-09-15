कढ़ाई के नीचे जमी काली परत नहीं छूट रही? शेविंग क्रीम से आजमाएं ये ट्रिक

रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई का अंदर वाला हिस्सा तो आसानी से साफ हो जाता है, लेकिन नीचे का हिस्सा साफ करना काफी मुश्किल होता है। गैस की आंच के संपर्क में आने से यहां तेल, धुआं और जली हुई गंदगी की परत जमती जाती है। कई बार बर्तन धोने के बाद भी यह हिस्सा काला ही नजर आता है। अगर आपकी कढ़ाई के नीचे भी ऐसी ही गंदगी जम गई है तो इसे साफ करने के लिए शेविंग क्रीम ट्राई कर सकते हैं। शेविंग क्रीम में ऐसे सफाई करने वाले तत्व होते हैं जो हल्की चिकनाई और गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकते हैं। आज की इस खबर में हम आपको इसकी सफाई से जुड़े कुछ आसान ट्रिक्स के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कैसे?
2 of 4
कढ़ाई का पिछला हिस्सा पड़ गया है काला?
- फोटो : Adobe Stock
ऐसे करें शेविंग क्रीम से सफाई
सबसे पहले कढ़ाई को पूरी तरह ठंडा होने दें। इसके बाद नीचे के काले हिस्से पर थोड़ी सी शेविंग क्रीम फैलाकर लगा दें। इसे किसी पुराने टूथब्रश या नरम स्क्रब पैड की मदद से गंदे हिस्से पर हल्के हाथ से रगड़ें। अब इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद गीले कपड़े या स्पंज से क्रीम और ढीली हुई गंदगी को साफ करें। जरूरत लगे तो दोबारा थोड़ा स्क्रब कर सकते हैं। सफाई के बाद कढ़ाई के नीचे वाले हिस्से को पानी से अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखा लें। ध्यान रखें कि कढ़ाई का यह हिस्सा अगली बार गैस पर रखने से पहले बिल्कुल सूखा होना चाहिए।
3 of 4
कढ़ाई का पिछला हिस्सा पड़ गया है काला?
- फोटो : Adobe Stock
हर कढ़ाई पर एक जैसा तरीका न आजमाएं
यह तरीका हल्की चिकनाई और सामान्य कालेपन पर काम कर सकता है, लेकिन अगर कढ़ाई के नीचे मोटी और बहुत पुरानी जली हुई परत है तो सिर्फ शेविंग क्रीम से पूरी सफाई होना मुश्किल है। ऐसे में ज्यादा जोर लगाकर रगड़ने से बर्तन की सतह पर खरोंच भी आ सकती है।
4 of 4
कढ़ाई का पिछला हिस्सा पड़ गया है काला?
- फोटो : AI
नॉन-स्टिक कढ़ाई के लिए करें ये चीज
अगर कढ़ाई नॉन-स्टिक है तो खास सावधानी रखें। उसकी कोटिंग पर बहुत हार्ड स्क्रबर या ज्यादा जोर से रगड़ने से बचें। किसी भी सफाई वाली चीज को इस्तेमाल करने से पहले कढ़ाई के मटेरियल के हिसाब से तरीका चुनना बेहतर है। एक और जरूरी बात यह है कि शेविंग क्रीम को कढ़ाई के अंदर खाना पकाने वाली सतह पर इस्तेमाल न करें। इसे सिर्फ बाहरी, काले पड़े हिस्से की सफाई के लिए ही इस्तेमाल करें और सफाई के बाद बर्तन को अच्छी तरह धो लें।
साफ करने के बाद भी डस्टबिन से नहीं जाती गंध? कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती
आटा गूंथकर ऐसे ही छोड़ देते हैं? कुछ देर बाद काला पड़ने की ये वजह हो सकती है