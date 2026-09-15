प्लास्टिक के डिब्बे से नहीं जा रही खाने की बदबू? साबुन से ज्यादा ये तरीका आएगा काम

1 of 5 चार और मसालों की गंध ने डिब्बे का पीछा नहीं छोड़ा? - फोटो : AI







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प्लास्टिक के डिब्बे में प्याज, अचार, मसालेदार खाना या करी रखने के बाद उसकी गंध कई बार धोने के बाद भी नहीं जाती। इसकी वजह प्लास्टिक की सतह पर खाने के तेल और गंध वाले पदार्थों का टिक जाना हो सकता है। कुछ आसान घरेलू तरीकों से डिब्बे की बदबू काफी हद तक कम की जा सकती है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 चार और मसालों की गंध ने डिब्बे का पीछा नहीं छोड़ा? - फोटो : Adobe Stock

प्लास्टिक के डिब्बे में गंध क्यों बस जाती है?

प्लास्टिक के डिब्बे में खाना रखने के बाद उसकी खुशबू या बदबू लंबे समय तक रहना आम बात है। खासकर जब डिब्बे में तेल वाला खाना, अचार, प्याज, लहसुन या तेज मसालों वाली सब्जी रखी गई हो। ऐसे खाने में मौजूद तेल और गंध वाले पदार्थ डिब्बे की सतह पर चिपक सकते हैं। यही वजह है कि डिब्बे को सामान्य साबुन से धोने के बाद भी हल्की गंध बनी रह जाती है। ऊपर से डिब्बा देखने में बिल्कुल साफ नजर आता है, लेकिन गंध पूरी तरह खत्म नहीं होती।

3 of 5 चार और मसालों की गंध ने डिब्बे का पीछा नहीं छोड़ा? - फोटो : Adobe Stock

गर्म पानी और साबुन से पहले करें सफाई

अगर डिब्बे में तेल की परत है तो सबसे पहले उसे अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। हल्के गर्म पानी में डिशवॉश लिक्विड डालकर डिब्बे को धो सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करने से पहले डिब्बे पर दिए निर्देश जरूर देख लें, क्योंकि हर प्लास्टिक एक जैसा नहीं होता। डिब्बे के ढक्कन और उसके किनारों को भी अच्छी तरह धोएं। कई बार गंध डिब्बे से ज्यादा ढक्कन में रह जाती है।

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4 of 5 चार और मसालों की गंध ने डिब्बे का पीछा नहीं छोड़ा? - फोटो : adobe

बेकिंग सोडा कर सकता है मदद

गंध ज्यादा तेज हो तो डिब्बे में थोड़ा बेकिंग सोडा डालकर उसमें पानी मिलाएं और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। इसके बाद डिब्बे को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। बेकिंग सोडा कई तरह की गंध को कम करने में मदद कर सकता है।



सिरका भी आजमा सकते हैं

पानी में थोड़ा सफेद सिरका मिलाकर डिब्बे को कुछ समय के लिए भिगोकर रख सकते हैं। इसके बाद डिशवॉश लिक्विड से दोबारा धोकर साफ पानी से अच्छी तरह कुल्ला करें। सिरके की अपनी गंध भी रहती है, इसलिए डिब्बे को खुली हवा में पूरी तरह सूखने दें।

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