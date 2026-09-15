क्या अविवाहित महिलाओं को भी मिल सकता है लाड़ली बहना योजना का लाभ? जानें नियम

Ladli Behna Yojana Unmarried Women Eligibility: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक बेहद लोकप्रिय योजना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।





मगर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या इस योजना का लाभ सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही मिलता है या फिर अविवाहित महिलाएं भी इसमें आवेदन कर सकती हैं। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि लाड़ली बहना योजना को लेकर सरकार के आधिकारिक नियम और पात्रता शर्तें क्या कहती हैं।