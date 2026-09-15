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क्या अविवाहित महिलाओं को भी मिल सकता है लाड़ली बहना योजना का लाभ? जानें नियम

Tue, 15 Sep 2026 06:32 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Tue, 15 Sep 2026 06:32 PM IST
सार

Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहना योजना को लेकर अक्सर कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या इस योजना में अविवाहित लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं? आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।

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लाड़ली बहना योजना नियम - फोटो : AI

Ladli Behna Yojana Unmarried Women Eligibility: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक बेहद लोकप्रिय योजना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।



मगर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या इस योजना का लाभ सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही मिलता है या फिर अविवाहित महिलाएं भी इसमें आवेदन कर सकती हैं। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि लाड़ली बहना योजना को लेकर सरकार के आधिकारिक नियम और पात्रता शर्तें क्या कहती हैं।
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जानिए क्या अविवाहित महिलाएं हैं योजना के लिए पात्र - फोटो : AdobeStock

जानिए क्या अविवाहित महिलाएं हैं योजना के लिए पात्र

  • लाड़ली बहना योजना के आधिकारिक नियमों के अनुसार, वर्तमान में सामान्य अविवाहित (सिंगल) महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है।
  • सरकार ने इस योजना का दायरा मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं के लिए तय किया है।
  • हालांकि, अगर कोई महिला परित्यक्ता (पति द्वारा छोड़ी गई), विधवा या कानूनी रूप से तलाकशुदा है, तो उसे इस योजना के तहत पात्र माना जाता है और वह आसानी से आवेदन कर सकती है।
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योजना के लिए आवश्यक उम्र सीमा और अन्य शर्तें - फोटो : AdobeStock

योजना के लिए आवश्यक उम्र सीमा और अन्य शर्तें

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इसके अलावा आवेदक महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • इन सभी मानकों को पूरा करने वाली महिलाएं ही किस्त पाने की हकदार होती हैं।
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अविवाहित बेटियों के लिए चल रही हैं अन्य सरकारी योजनाएं - फोटो : AdobeStock

अविवाहित बेटियों के लिए चल रही हैं अन्य सरकारी योजनाएं

  • जो अविवाहित बेटियां लाड़ली बहना योजना के दायरे में नहीं आती हैं, उनके लिए सरकार अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाती है।
  • राज्य में बेटियों की शिक्षा, विवाह और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' जैसी कई अन्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
  • इसलिए अविवाहित बेटियों और छात्राओं को अपनी उम्र और आवश्यकता के हिसाब से उन विशिष्ट सरकारी योजनाओं में आवेदन करना चाहिए।
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आवेदन करने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान - फोटो : AdobeStock
आवेदन करने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान
  • योजना का लाभ उठाने के लिए महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो आधार कार्ड से लिंक और डीबीटी इनेबल होना चाहिए।
  • इसके साथ ही समग्र आईडी में ई-केवाईसी पूरा होना बेहद जरूरी है।
  • अगर आप पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करती हैं, तो अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में जाकर आसानी से आवेदन कर सकती हैं।
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