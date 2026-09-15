मिक्सर ठीक से नहीं पीस रहा मसाला? जार में सेंधा नमक डालने की यह ट्रिक अभी जान लें

1 of 5 मिक्सर जार की ब्लेड हो गई है सुस्त? - फोटो : AI







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मिक्सर जार का इस्तेमाल रोज सब्जियों का मसाला, चटनी, शेक और कई दूसरी चीजें बनाने में होता है। लगातार इस्तेमाल के बाद जार की ब्लेड पहले जैसी अच्छी तरह काटती नहीं है। कई बार इसकी वजह ब्लेड का घिसना होती है, लेकिन सिर्फ ब्लेड को जिम्मेदार मानना सही नहीं है। जार में जरूरत से ज्यादा सामान भरना, बहुत कम पानी डालना या जार के नीचे कुछ फंस जाना भी मिक्सिंग को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सबसे पहले जार और ब्लेड की सफाई कर लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 मिक्सर जार की ब्लेड हो गई है सुस्त? - फोटो : freepik.com

सेंधा नमक वाली ट्रिक कैसे आजमाएं?

घरेलू तौर पर कुछ लोग जार में थोड़ा सेंधा नमक डालकर उसे कुछ सेकंड चलाने की सलाह देते हैं। इसके पीछे माना जाता है कि नमक के दाने ब्लेड के संपर्क में आकर जमी गंदगी को हटाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप यह तरीका आजमा रहे हैं तो जार को खाली करके उसमें थोड़ी मात्रा में सेंधा नमक डालें।

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ऐसे करें इस्तेमाल

ढक्कन अच्छी तरह बंद करके मिक्सर को कुछ सेकंड के लिए चलाएं। इसके बाद जार को खोलकर नमक निकाल दें और पानी से अच्छी तरह धो लें। ध्यान रखें कि इसे ब्लेड को धार देने का पक्का तरीका न समझें। सेंधा नमक ब्लेड को नई या पहले जैसी तेज धार देने की गारंटी नहीं देता।

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ब्लेड सच में खराब हो गई है तो क्या करें?

अगर जार की ब्लेड लगातार इस्तेमाल के बाद भी ठीक से चीजें नहीं काट रही है तो उसे जबरदस्ती चलाने से फायदा नहीं होगा। ब्लेड टेढ़ी हो गई है, बहुत घिस गई है या जार का नीचे वाला हिस्सा ठीक से घूम नहीं रहा है तो उसे चेक करवाना बेहतर है।

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