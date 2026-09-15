आटा गूंथकर ऐसे ही छोड़ देते हैं? कुछ देर बाद काला पड़ने की ये वजह हो सकती है

1 of 5 आटा गूंथने के कुछ घंटे बाद पड़ जाता है काला? - फोटो : AI







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आटा गूंथने के बाद उसमें पानी मिल जाता है और उसकी सतह नम हो जाती है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह लगातार हवा के संपर्क में रहता है। इससे आटे में मौजूद कुछ नेचुरल चीजों में बदलाव हो सकता है और कुछ समय बाद आटा थोड़ा ग्रे या गहरा दिखाई देने लगता है। खासकर अगर आटा लंबे समय तक बाहर रखा हो तो यह बदलाव ज्यादा साफ नजर आ सकता है। आज की खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 ज्वार का आटा - फोटो : Adobe Stock

ज्यादा देर तक रखने पर भी पड़ सकता है असर

गूंथा हुआ आटा तुरंत इस्तेमाल करने के लिए बेहतर रहता है। इसे कई घंटे तक कमरे के तापमान पर छोड़ने से उसका रंग, स्मेल और टेक्सचर बदल सकता है। गर्म मौसम में यह बदलाव और जल्दी दिखाई दे सकता है। इसलिए अगर आटा गूंथकर तुरंत रोटी नहीं बनानी है तो उसे खुले बर्तन में रखने के बजाय ढक कर रखना बेहतर है।

3 of 5 रागी का आटा - फोटो : Adobe Stock

नमी और गलत तरीके से रखने से बढ़ सकती है परेशानी

गूंथे हुए आटे में पानी होने की वजह से वह सूखे आटे के मुकाबले जल्दी बदलता है। अगर आटा ढक कर नहीं रखा गया या उसे बहुत गर्म जगह पर रखा गया, तो उसकी सतह सूखने के साथ रंग भी अलग दिख सकता है।कई बार आटे के ऊपर की परत थोड़ी गहरी हो जाती है, जबकि अंदर का आटा सामान्य दिखता है। ऐसा लंबे समय तक खुला रहने पर हो सकता है।

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4 of 5 कटहल का आटा - फोटो : freepik.com

बर्तन और हाथ भी रखें साफ

आटा गूंथने वाला बर्तन साफ होना चाहिए। हाथों या बर्तन पर बची हुई पुरानी खाने की चीजें आटे की स्मेल और क्वालिटी को प्रभावित कर सकती हैं। आटा गूंथने के बाद बर्तन को अच्छी तरह साफ करके ही इस्तेमाल करें और आटे को हमेशा साफ डिब्बे में रखें।



आटा काला पड़े तो कैसे पहचानें कि इस्तेमाल करना है या नहीं?

सिर्फ हल्का ग्रे या गहरा रंग दिखने से यह तय नहीं किया जा सकता कि आटा खराब हो गया है। आटे को इस्तेमाल करने से पहले उसकी स्मेल और टेक्सचर भी देखें। अगर आटे से खट्टी या अजीब स्मेल आ रही है, वह बहुत चिपचिपा हो गया है, उस पर फफूंद जैसी परत या असामान्य दाग दिखाई दे रहे हैं तो उसे इस्तेमाल न करें। ऐसे आटे को फेंक देना ही बेहतर है।

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