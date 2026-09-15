फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Why Does Dough Turn Dark After Being Kneaded Know other details here

आटा गूंथकर ऐसे ही छोड़ देते हैं? कुछ देर बाद काला पड़ने की ये वजह हो सकती है

Tue, 15 Sep 2026 12:08 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 15 Sep 2026 12:08 PM IST
सार

Dough Storage Tips: कई बार आटा गूंथने के कुछ समय बाद उसका रंग हल्का काला या ग्रे नजर आने लगता है। ऐसा हमेशा आटा खराब होने की वजह से नहीं होता। आटे का हवा के संपर्क में रहना, ज्यादा देर तक रखा रहना और नमी इसके रंग में बदलाव की वजह बन सकते हैं।
 

विज्ञापन
Why Does Dough Turn Dark After Being Kneaded Know other details here
आटा गूंथने के कुछ घंटे बाद पड़ जाता है काला? - फोटो : AI

आटा गूंथने के बाद उसमें पानी मिल जाता है और उसकी सतह नम हो जाती है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह लगातार हवा के संपर्क में रहता है। इससे आटे में मौजूद कुछ नेचुरल चीजों में बदलाव हो सकता है और कुछ समय बाद आटा थोड़ा ग्रे या गहरा दिखाई देने लगता है। खासकर अगर आटा लंबे समय तक बाहर रखा हो तो यह बदलाव ज्यादा साफ नजर आ सकता है। आज की खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Why Does Dough Turn Dark After Being Kneaded Know other details here
ज्वार का आटा - फोटो : Adobe Stock

ज्यादा देर तक रखने पर भी पड़ सकता है असर
गूंथा हुआ आटा तुरंत इस्तेमाल करने के लिए बेहतर रहता है। इसे कई घंटे तक कमरे के तापमान पर छोड़ने से उसका रंग, स्मेल और टेक्सचर बदल सकता है। गर्म मौसम में यह बदलाव और जल्दी दिखाई दे सकता है। इसलिए अगर आटा गूंथकर तुरंत रोटी नहीं बनानी है तो उसे खुले बर्तन में रखने के बजाय ढक कर रखना बेहतर है।

Why Does Dough Turn Dark After Being Kneaded Know other details here
रागी का आटा - फोटो : Adobe Stock

 नमी और गलत तरीके से रखने से बढ़ सकती है परेशानी
गूंथे हुए आटे में पानी होने की वजह से वह सूखे आटे के मुकाबले जल्दी बदलता है। अगर आटा ढक कर नहीं रखा गया या उसे बहुत गर्म जगह पर रखा गया, तो उसकी सतह सूखने के साथ रंग भी अलग दिख सकता है।कई बार आटे के ऊपर की परत थोड़ी गहरी हो जाती है, जबकि अंदर का आटा सामान्य दिखता है। ऐसा लंबे समय तक खुला रहने पर हो सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Why Does Dough Turn Dark After Being Kneaded Know other details here
कटहल का आटा - फोटो : freepik.com

बर्तन और हाथ भी रखें साफ
आटा गूंथने वाला बर्तन साफ होना चाहिए। हाथों या बर्तन पर बची हुई पुरानी खाने की चीजें आटे की स्मेल और क्वालिटी को प्रभावित कर सकती हैं। आटा गूंथने के बाद बर्तन को अच्छी तरह साफ करके ही इस्तेमाल करें और आटे को हमेशा साफ डिब्बे में रखें।

आटा काला पड़े तो कैसे पहचानें कि इस्तेमाल करना है या नहीं?
सिर्फ हल्का ग्रे या गहरा रंग दिखने से यह तय नहीं किया जा सकता कि आटा खराब हो गया है। आटे को इस्तेमाल करने से पहले उसकी स्मेल और टेक्सचर भी देखें। अगर आटे से खट्टी या अजीब स्मेल आ रही है, वह बहुत चिपचिपा हो गया है, उस पर फफूंद जैसी परत या असामान्य दाग दिखाई दे रहे हैं तो उसे इस्तेमाल न करें। ऐसे आटे को फेंक देना ही बेहतर है।

विज्ञापन
Why Does Dough Turn Dark After Being Kneaded Know other details here
इन्वरेटर फ्रिज - फोटो : एआई जनरेटेड

आटे को लंबे समय तक ठीक रखने का तरीका
अगर आटा कुछ समय बाद इस्तेमाल करना है तो उसे अच्छी तरह ढककर रखें। ज्यादा देर के लिए रखना हो तो फ्रिज में रखना बेहतर विकल्प है। फ्रिज में रखने के दौरान भी आटे को साफ और बंद डिब्बे में रखें, ताकि वह दूसरी चीजों की smell न सोख ले। सबसे जरूरी बात यह है कि गूंथे हुए आटे को खुले में और गर्म जगह पर घंटों न छोड़ें। इससे रंग और क्वालिटी दोनों पर असर पड़ सकता है।

तेल के छींटों से बार-बार जल जाते हैं हाथ? किचन की ये गलती तुरंत छोड़ दें

सावधान: क्या गाड़ी में 100 रुपये का पेट्रोल भरवाना सही या गलत? यहां जानें इसके फायदे और नुकसान

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed