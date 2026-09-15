काम की बात: फ्रिज में पानी प्लास्टिक या कांच की बोतल में से किसमें रखना चाहिए? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब

फ्रिज में कांच या प्लास्टिक में से कौन सी बोतल में रखें पानी? - फोटो : Amar Ujala AI

गर्मियों में ही नहीं, बल्कि रोजाना इस्तेमाल के लिए भी ज्यादातर घरों में फ्रिज में पानी की बोतलें रखी जाती हैं। ऐसे में एक सवाल अक्सर सामने आता है कि पानी रखने के लिए प्लास्टिक की बोतल बेहतर है या कांच की?





दोनों विकल्पों में अंतर सिर्फ वजन और मजबूती का नहीं है। बल्कि, बोतल का मटेरियल, उसकी क्वालिटी, सफाई और इस्तेमाल का तरीका भी काफी मायने रखता है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि फ्रिज में किन बोतल में पानी रखा जा सकता है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...