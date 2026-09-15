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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Plastic or Glass Bottle: Which Is Better for Storing Water in the Refrigerator mein kaun si bottle rakhe

काम की बात: फ्रिज में पानी प्लास्टिक या कांच की बोतल में से किसमें रखना चाहिए? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब

Tue, 15 Sep 2026 03:49 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 15 Sep 2026 03:49 PM IST
सार

क्या आप जानते हैं कि फ्रिज में पानी कौन सी बोतल में रखना चाहिए, कांच या प्लास्टि की बोतल में? आप यहां इस बारे में जान सकते हैं।

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Plastic or Glass Bottle: Which Is Better for Storing Water in the Refrigerator mein kaun si bottle rakhe
फ्रिज में कांच या प्लास्टिक में से कौन सी बोतल में रखें पानी? - फोटो : Amar Ujala AI

गर्मियों में ही नहीं, बल्कि रोजाना इस्तेमाल के लिए भी ज्यादातर घरों में फ्रिज में पानी की बोतलें रखी जाती हैं। ऐसे में एक सवाल अक्सर सामने आता है कि पानी रखने के लिए प्लास्टिक की बोतल बेहतर है या कांच की?



दोनों विकल्पों में अंतर सिर्फ वजन और मजबूती का नहीं है। बल्कि, बोतल का मटेरियल, उसकी क्वालिटी, सफाई और इस्तेमाल का तरीका भी काफी मायने रखता है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि फ्रिज में किन बोतल में पानी रखा जा सकता है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
Plastic or Glass Bottle: Which Is Better for Storing Water in the Refrigerator mein kaun si bottle rakhe
फ्रिज में कांच या प्लास्टिक में से कौन सी बोतल में रखें पानी? - फोटो : AI Generated

क्या कांच की बोतल में रखें पानी?

  • कांच की बोतल में पानी रखने से इसकी गुणवत्ता और स्वाद में कोई बदलाव नहीं देखा जाता
  • इसलिए ये पानी पीने के लिए सही मानी जाती हैं
  • हालांकि, कांच की बोतल महंगी होती हैं और लोगों को इनके टूटने का डर रहता है
  • इसलिए लोग इनके इस्तेमाल से बचते हैं
Plastic or Glass Bottle: Which Is Better for Storing Water in the Refrigerator mein kaun si bottle rakhe
फ्रिज में कांच या प्लास्टिक में से कौन सी बोतल में रखें पानी? - फोटो : AI Generated
  • पर आप चाहें तो फ्रिज में कांच की बोतलों में पानी रख सकते हैं
  • बस ध्यान रहे कि कांच की बोतल को फ्रीजर में रखने से बचना चाहिए
  • ऐसा इसलिए क्योंकि बोतल में पानी जमने पर आयतन बढ़ने से बोतल चटक सकती है
  • इसलिए इसे फ्रीजर में न रखने की सलाह दी जाती है
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Plastic or Glass Bottle: Which Is Better for Storing Water in the Refrigerator mein kaun si bottle rakhe
फ्रिज में कांच या प्लास्टिक में से कौन सी बोतल में रखें पानी? - फोटो : Adobe Stock

क्या प्लास्टिक की बोतल रखनी चाहिए फ्रिज में?

  • प्लास्टिक की बोतल हल्की और आसानी से इस्तेमाल होने वाली होती है
  • इसी वजह से इसे घर, ऑफिस या सफर के दौरान इस्तेमाल करना सुविधाजनक रहता है
  • पर शायद आप ये नहीं जानते कि हर प्लास्टिक की बोतल पानी रखने के लिए उपयुक्त नहीं होती
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फ्रिज में कांच या प्लास्टिक में से कौन सी बोतल में रखें पानी? - फोटो : Adobe Stock
  • इस बात को भी जान लें कि प्लास्टिक की बोतल को फ्रिज में रखने की वजह से ठंडे तापमान के कारण प्लास्टिक से बिस्फेनॉल-ए यानी BPA और थैलेट्स (Phthalates) जैसे हानिकारक रसायन पानी में मिल सकते हैं
  • ये रसायन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं
  • इसलिए प्लास्टिक की बोतल में पानी रखने से बचने की सलाह दी जाती है
  • हालांकि, बीपीए फ्री और फूड ग्रेड प्लास्टिक की बोतलों का ही इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है
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