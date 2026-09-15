फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Why Do People Keep a Bucket of Water in an AC Room? Know the Science Behind It

एसी वाले कमरे में पानी की बाल्टी भरकर क्यों रखते हैं लोग? वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे

Tue, 15 Sep 2026 05:01 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 15 Sep 2026 05:01 PM IST
सार

AC Tips: अगर आप भी गर्मी से राहत पाने के लिए एसी चलाते हैं, तो आपने शायद ये देखा या सुना होगा कि लोग एसी वाले कमरे में पानी से भरी बाल्टी रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं लोग ऐसा क्यों करते हैं?

विज्ञापन
Why Do People Keep a Bucket of Water in an AC Room? Know the Science Behind It
क्यों रखते हैं AC वाले कमरे में पानी की बाल्टी? - फोटो : Amar Ujala AI

गर्मियों में आपने कई घरों में देखा होगा कि एसी वाले कमरे में पानी से भरी बाल्टी या कोई बड़ा बर्तन रखा रहता है। कई लोगों का मानना है कि ऐसा करने से कमरे की हवा बेहतर रहती है, लेकिन क्या वाकई पानी की बाल्टी रखने से एसी की हवा में नमी बढ़ती है?



ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि लोग एसी चलाते समय कमरे में पानी से भरी बाल्टी क्यों रखते हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
Why Do People Keep a Bucket of Water in an AC Room? Know the Science Behind It
क्यों रखते हैं AC वाले कमरे में पानी की बाल्टी? - फोटो : AI Generated

क्या होता है एसी चलाने पर?

  • एयर कंडीशनर कमरे की गर्म हवा को ठंडा करता है
  • इस प्रक्रिया के दौरान हवा में मौजूद कुछ नमी भी कंडेंस होकर पानी में बदल जाती है
  • फिर यही पानी एसी की ड्रेन पाइप से बाहर निकलता है
  • इस वजह से एसी लंबे समय तक चलने पर कमरे की  Relative Humidity यानी सापेक्ष आर्द्रता कम हो सकती है
  • कम नमी वाली हवा में कुछ लोगों को त्वचा, आंखों या नाक में सूखापन महसूस हो सकता है
Why Do People Keep a Bucket of Water in an AC Room? Know the Science Behind It
क्यों रखते हैं AC वाले कमरे में पानी की बाल्टी? - फोटो : AI Generated

क्यों एसी चलाते हुए लोग रखते हैं पानी की बाल्टी?

  • कमरे में खुला पानी रखने पर पानी की सतह से धीरे-धीरे वाष्पीकरण होता है
  • इससे कमरे की हवा में कुछ जलवाष्प शामिल हो सकती है
  • ऐसे में पानी की बाल्टी कमरे की नमी को कुछ हद तक बढ़ाने में मदद कर सकती है
विज्ञापन
विज्ञापन
Why Do People Keep a Bucket of Water in an AC Room? Know the Science Behind It
क्यों रखते हैं AC वाले कमरे में पानी की बाल्टी? - फोटो : AI Generated
  • इसे ऐसे समझिए कि बाल्टी नेचुरल ह्यूमिडिफायर की तरह काम करती है
  • ऐसे में स्किन ड्राय होने से बचती है और न ही गले में सूखापन महसूस होता है
  • भले ही ये सुनने में अजीब लगता हो, लेकिन ये फायदेमंद भी माना जा रहा है
विज्ञापन
Why Do People Keep a Bucket of Water in an AC Room? Know the Science Behind It
क्यों रखते हैं AC वाले कमरे में पानी की बाल्टी? - फोटो : AI Generated

कहां रखें बाल्टी को?

  • अगर आप भी एसी वाले कमरे में बाल्टी रखना चाहते हैं
  • तो कमरे में ऐसी जगह पर बाल्टी रखें जहां पर एसी की हवा अच्छे से आती हो
  • पानी जितना अधिक हवा के संपर्क में आएगा, उतनी अच्छी ह्यूमिडिटी बनी रहेगी
  • हालांकि, ध्यान रहे कि पानी को रोज बदलते रहें, पानी साफ रखें और बाल्टी को खुला रखें आदि
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed