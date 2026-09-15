एसी वाले कमरे में पानी की बाल्टी भरकर क्यों रखते हैं लोग? वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे

क्यों रखते हैं AC वाले कमरे में पानी की बाल्टी? - फोटो : Amar Ujala AI

गर्मियों में आपने कई घरों में देखा होगा कि एसी वाले कमरे में पानी से भरी बाल्टी या कोई बड़ा बर्तन रखा रहता है। कई लोगों का मानना है कि ऐसा करने से कमरे की हवा बेहतर रहती है, लेकिन क्या वाकई पानी की बाल्टी रखने से एसी की हवा में नमी बढ़ती है?





ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि लोग एसी चलाते समय कमरे में पानी से भरी बाल्टी क्यों रखते हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...