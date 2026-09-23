स्टार्ट नहीं हो रही बाइक? मैकेनिक के पास जाने से पहले खुद चेक कर लें ये तीन चीजें

Bike Not Starting Troubleshooting: सुबह-सुबह ऑफिस या किसी जरूरी काम के लिए निकलते वक्त अगर बाइक स्टार्ट न हो, तो पूरा दिन खराब हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बीच सड़क में बाइक बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग घबराकर तुरंत मैकेनिक को बुलाते हैं या धक्का लगाकर मैकेनिक के पास जाने लगते हैं। हालांकि, कई बार खराबी बहुत छोटी सी होती है जिसे आप खुद ही ठीक कर सकते हैं।





अक्सर छोटी-छोटी अनदेखी के कारण बाइक स्टार्ट होने में नखरे दिखाने लगती है। मैकेनिक के पास जाने और फिजूल पैसे खर्च करने से पहले आपको खुद कुछ बुनियादी चीजों की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। आइए इस लेख में जानते हैं कि वे कौन से आसान टिप्स हैं जिनसे आपकी बाइक तुरंत स्टार्ट हो सकती है।