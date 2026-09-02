काम की बात: कितने पैसे मिलते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने पर? आवेदन से पहले यहां जानें सबकुछ

सरकार कई तरह की योजनाएं देश में चला रही है जिनके जरिए एक बड़ा तबका लाभ प्राप्त कर रहा है। जैसे- किसी योजना के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। जबकि, कई योजनाओं में मुफ्त इलाज जैसी अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं आदि।





इसी क्रम में एक स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिससे लाखों-करोड़ों लाभार्थी जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर आप भी इस योजना से बतौर लाभार्थी जुड़ते हैं तो आपको कई तरह के आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं इस योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं...