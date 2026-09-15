8 घंटे एसी चलाने पर कितनी बिजली खर्च होती है? जानें यूनिट और बिल का पूरा हिसाब

8 घंटे AC चलाने पर बिजली के कितने यूनिट खर्च होते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

इन दिनों मौसम थोड़ा बदला है, लेकिन फिर भी गर्मी तो हो ही रही है जिस वजह से लोगों को एसी चलाना पड़ रहा है। उमस को दूर करने के लिए लोग एसी चलाते हैं और खासतौर पर रात को सोते समय तो जरूर चलाते हैं।





गर्मी के मौसम में एसी घर की बिजली खपत बढ़ाने वाले प्रमुख उपकरणों में शामिल है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका एसी एक दिन में कितनी बिजली खर्च करता है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि एसी 8 घंटे चलने पर कितने यूनिट बिजली खर्च करता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...