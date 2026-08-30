फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Can TTE Check or Search You Inside a Train? Know Your Legal Passenger Rights and Railway Rules

ये कानूनी अधिकार पता हो तो ट्रेन में टीटीई नहीं कर पाएगा परेशान? जानें क्या हैं आपके अधिकार

Sun, 30 Aug 2026 08:35 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 30 Aug 2026 08:35 PM IST
सार

Can TTE Search Bags in Train: कई बार ऐसा होता है कि लोग जब बिना टिकट पकड़े जाते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो टीटीई बार बार उनकी तलाशी लेने की धमकी देता है। मगर सवाल ये है कि क्या TTE के पास तलाशी लेने का अधिकार होता है? आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।

विज्ञापन
Can TTE Check or Search You Inside a Train? Know Your Legal Passenger Rights and Railway Rules
ट्रेन में टीटीई अधिकार - फोटो : AI

Railway Passenger Rights India: जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, तो अक्सर टिकट चेकिंग स्टाफ या टीटीई हमारे टिकट की जांच के लिए आते हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जहां यात्री के पास टिकट नहीं होता है साथ ही उनके पास फाइन देने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। ऐसे में कई बार टीटीई खुद यात्री की तलाशी लेने की धमकी देने लगता है। यही वजह है कि कई यात्रियों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या टीटीई किसी यात्री की तलाशी ले सकता है।



रेलवे के नियमों के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि है, इसलिए हर यात्री को यह पता होना चाहिए कि रेलवे नियमों के तहत टीटीई की क्या सीमाएं और अधिकार तय किए गए हैं। नियमों के अनुसार अगर यात्री के पास पैसे और टिकट दोनों नहीं हैं तो टीटीई यात्री को अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को सौंप सकता है, जहां घर वालों को बुलाकर यात्री से फाइन वसुला जा सकता है, लेकिन ट्रेन में टीटीई आपकी तलाशी नहीं ले सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि ट्रेन में तलाशी और चेकिंग को लेकर आपके क्या अधिकार हैं।
Can TTE Check or Search You Inside a Train? Know Your Legal Passenger Rights and Railway Rules
टीटीई का मुख्य काम और अधिकार - फोटो : Adobe Stock

टीटीई का मुख्य काम और अधिकार

  • रेलवे नियमों के मुताबिक टीटीई का काम सिर्फ और सिर्फ यात्रियों के टिकट की जांच करना, बर्थ अलॉटमेंट देखना और यह सुनिश्चित करना होता है कि ट्रेन में कोई बिना टिकट या अवैध रूप से यात्रा न कर रहा हो।
  • टीटीई के पास किसी भी यात्री के निजी सामान, बैग या शरीर की तलाशी लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के पास होता है।
Can TTE Check or Search You Inside a Train? Know Your Legal Passenger Rights and Railway Rules
संदिग्ध स्थिति में कौन ले सकता है तलाशी? - फोटो : Adobe Stock

संदिग्ध स्थिति में कौन ले सकता है तलाशी?

  • अगर किसी यात्री पर अवैध सामान, हथियार या शराब ले जाने का शक होता है, तो ऐसी स्थिति में भी टीटीई खुद तलाशी नहीं ले सकता।
  • इसके बजाय, टीटीई को स्टेशन मास्टर, आरपीएफ या जीआरपी के जवानों को सूचित करना पड़ता है। 
  • केवल अधिकृत पुलिसकर्मी या सुरक्षा बल ही कानूनन तय प्रक्रिया के तहत ही किसी संदिग्ध यात्री या उसके सामान की जांच करने के लिए अधिकृत होते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Can TTE Check or Search You Inside a Train? Know Your Legal Passenger Rights and Railway Rules
यात्रियों के कानूनी और व्यक्तिगत अधिकार - फोटो : Adobe Stock

यात्रियों के कानूनी और व्यक्तिगत अधिकार

  • सफर के दौरान हर यात्री की निजी गोपनीयता का पूरा सम्मान किया जाता है। 
  • अगर कोई अनाधिकृत व्यक्ति या टीटीई आपके बैग की जबरन तलाशी लेने की कोशिश करता है, तो आप शालीनता से इसका विरोध कर सकते हैं। 
  • आप रेलवे अधिनियम के तहत अपनी सुरक्षा के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर (139) पर कॉल करके तुरंत आधिकारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की मनमानी से बचा जा सके।
विज्ञापन
Can TTE Check or Search You Inside a Train? Know Your Legal Passenger Rights and Railway Rules
सुरक्षित और नियमबद्ध यात्रा के लिए जरूरी बातें - फोटो : Adobe Stock
सुरक्षित और नियमबद्ध यात्रा के लिए जरूरी बातें
  • ट्रेन में हमेशा अपना वैध टिकट साथ रखें और यात्रा के दौरान रेलवे के सभी नियमों का पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की अनावश्यक बहस या परेशानी से बचा जा सके। 
  • टीटीई अगर टिकट या आईडी मांगता है, तो उसे दस्तावेज दिखाना आपका कर्तव्य है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत गरिमा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहना भी उतना ही जरूरी है ताकि आप एक तनावमुक्त और सुरक्षित सफर का आनंद ले सकें।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed