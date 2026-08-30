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ये कानूनी अधिकार पता हो तो ट्रेन में टीटीई नहीं कर पाएगा परेशान? जानें क्या हैं आपके अधिकार
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Sun, 30 Aug 2026 08:35 PM IST
सार
Can TTE Search Bags in Train: कई बार ऐसा होता है कि लोग जब बिना टिकट पकड़े जाते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो टीटीई बार बार उनकी तलाशी लेने की धमकी देता है। मगर सवाल ये है कि क्या TTE के पास तलाशी लेने का अधिकार होता है? आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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ट्रेन में टीटीई अधिकार
- फोटो : AI
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Railway Passenger Rights India: जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, तो अक्सर टिकट चेकिंग स्टाफ या टीटीई हमारे टिकट की जांच के लिए आते हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जहां यात्री के पास टिकट नहीं होता है साथ ही उनके पास फाइन देने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। ऐसे में कई बार टीटीई खुद यात्री की तलाशी लेने की धमकी देने लगता है। यही वजह है कि कई यात्रियों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या टीटीई किसी यात्री की तलाशी ले सकता है।
रेलवे के नियमों के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि है, इसलिए हर यात्री को यह पता होना चाहिए कि रेलवे नियमों के तहत टीटीई की क्या सीमाएं और अधिकार तय किए गए हैं। नियमों के अनुसार अगर यात्री के पास पैसे और टिकट दोनों नहीं हैं तो टीटीई यात्री को अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को सौंप सकता है, जहां घर वालों को बुलाकर यात्री से फाइन वसुला जा सकता है, लेकिन ट्रेन में टीटीई आपकी तलाशी नहीं ले सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि ट्रेन में तलाशी और चेकिंग को लेकर आपके क्या अधिकार हैं।
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टीटीई का मुख्य काम और अधिकार
- फोटो : Adobe Stock
टीटीई का मुख्य काम और अधिकार
रेलवे नियमों के मुताबिक टीटीई का काम सिर्फ और सिर्फ यात्रियों के टिकट की जांच करना, बर्थ अलॉटमेंट देखना और यह सुनिश्चित करना होता है कि ट्रेन में कोई बिना टिकट या अवैध रूप से यात्रा न कर रहा हो।
टीटीई के पास किसी भी यात्री के निजी सामान, बैग या शरीर की तलाशी लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के पास होता है।
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संदिग्ध स्थिति में कौन ले सकता है तलाशी?
- फोटो : Adobe Stock
संदिग्ध स्थिति में कौन ले सकता है तलाशी?
अगर किसी यात्री पर अवैध सामान, हथियार या शराब ले जाने का शक होता है, तो ऐसी स्थिति में भी टीटीई खुद तलाशी नहीं ले सकता।
इसके बजाय, टीटीई को स्टेशन मास्टर, आरपीएफ या जीआरपी के जवानों को सूचित करना पड़ता है।
केवल अधिकृत पुलिसकर्मी या सुरक्षा बल ही कानूनन तय प्रक्रिया के तहत ही किसी संदिग्ध यात्री या उसके सामान की जांच करने के लिए अधिकृत होते हैं।
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यात्रियों के कानूनी और व्यक्तिगत अधिकार
- फोटो : Adobe Stock
यात्रियों के कानूनी और व्यक्तिगत अधिकार
सफर के दौरान हर यात्री की निजी गोपनीयता का पूरा सम्मान किया जाता है।
अगर कोई अनाधिकृत व्यक्ति या टीटीई आपके बैग की जबरन तलाशी लेने की कोशिश करता है, तो आप शालीनता से इसका विरोध कर सकते हैं।
आप रेलवे अधिनियम के तहत अपनी सुरक्षा के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर (139) पर कॉल करके तुरंत आधिकारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की मनमानी से बचा जा सके।
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सुरक्षित और नियमबद्ध यात्रा के लिए जरूरी बातें
- फोटो : Adobe Stock
सुरक्षित और नियमबद्ध यात्रा के लिए जरूरी बातें
ट्रेन में हमेशा अपना वैध टिकट साथ रखें और यात्रा के दौरान रेलवे के सभी नियमों का पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की अनावश्यक बहस या परेशानी से बचा जा सके।
टीटीई अगर टिकट या आईडी मांगता है, तो उसे दस्तावेज दिखाना आपका कर्तव्य है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत गरिमा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहना भी उतना ही जरूरी है ताकि आप एक तनावमुक्त और सुरक्षित सफर का आनंद ले सकें।
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