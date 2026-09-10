काम की बात: जूतों की बदबू से हैं परेशान? कहीं आप इन्हें रखने में तो नहीं कर रहे ये गलती

1 of 5 जूते कुछ दिन में ही क्यों देने लगते हैं बदबू? - फोटो : AI







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अगर जूते पहनने के कुछ समय बाद उनमें से बदबू आने लगे तो ज्यादातर लोग इसकी वजह पैरों के पसीने को मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जूते उतारकर रखने के बाद भी कुछ दिनों में उनकी बदबू बढ़ सकती है? दरअसल, इसकी वजह सिर्फ पसीना नहीं बल्कि जूतों के अंदर की नमी और उन्हें रखने का तरीका भी हो सकता है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 जूते कुछ दिन में ही क्यों देने लगते हैं बदबू? - फोटो : adobe stock

जूतों में नमी रह जाना

पैरों में पसीना आना सामान्य बात है। जब यही नमी जूतों के अंदर चली जाती है और जूते पहनने के बाद उन्हें ठीक से सूखने का मौका नहीं मिलता, तो अंदर का माहौल नम बना रहता है। खासकर बंद जूतों में हवा का आना-जाना कम होता है। इससे बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल बन सकता है।

3 of 5 जूते कुछ दिन में ही क्यों देने लगते हैं बदबू? - फोटो : Freepik

जूते पहनकर सीधे अलमारी में रखना

कई लोग बाहर से आने के बाद जूते उतारकर सीधे रैक या अलमारी में रख देते हैं। अगर जूते थोड़े भी नम हैं तो उन्हें बंद जगह में रखने से नमी बाहर नहीं निकल पाती। कुछ समय बाद यही नमी जूतों में सीलन जैसी गंध पैदा कर सकती है। इसलिए जूते उतारने के बाद उन्हें थोड़ी देर खुली और हवादार जगह पर रखना बेहतर है।

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4 of 5 जूते कुछ दिन में ही क्यों देने लगते हैं बदबू? - फोटो : Adobe stock

मोजे भी हो सकते हैं वजह

सिर्फ जूते ही नहीं, गंदे या लंबे समय तक पहने गए मोजे भी बदबू की वजह बन सकते हैं। पसीना, त्वचा की बैक्टीरिया मोजों में जमा होते हैं। इन्हें बार-बार पहनने या पूरी तरह सूखे बिना इस्तेमाल करने से जूतों में भी बदबू पहुंच सकती है।

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