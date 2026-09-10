आयुष्मान कार्ड की क्या कोई एक्सपायरी डेट भी होती है? कंफ्यूजन से बचने के लिए यहां जानें नियम

Ayushman Card: अगर ये कहा जाए कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश की प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजना है, तो शायद इसमें कोई दो राय न हो? इसके तहत पात्र परिवारों को इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है।





इसी वजह से कई लोगों को लगता है कि 5 लाख रुपये का कवर खत्म होने के साथ आयुष्मान कार्ड भी एक्सपायर हो जाता है। इसलिए अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड बना है, तो आपके लिए इसका नियम जानना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं कि क्या सच में आयुष्मान कार्ड एक्सपायरी होता है या नहीं। आयुष्मान कार्डधारक आगे इस बारे में जान सकते हैं...