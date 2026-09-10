रोज पानी वाली बाल्टी में क्यों जमती है चिपचिपी गंदगी? ज्यादातर लोग नहीं देते ध्यान

1 of 5 बाथरूम की बाल्टी अंदर से हो रही है चिकनी? - फोटो : AI







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बाथरूम में रखी बाल्टी को अगर कई दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद भी अच्छी तरह साफ न किया जाए तो उसके अंदर धीरे-धीरे चिपचिपी परत दिखाई देने लगती है। कई बार यह परत इतनी पतली होती है कि पहली नजर में नजर नहीं आती, लेकिन हाथ लगाने पर बाल्टी की सतह चिकनी महसूस होती है। दरअसल पानी अपने आप गंदा नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक एक ही जगह रुका रहने पर उसमें मौजूद छोटे कीड़े बाल्टी की सतह पर जमा हो सकते हैं। इसके अलावा पानी के साथ आने वाली धूल, शरीर से निकलने वाले तेल और पसीने के छोटे-छोटे अंश भी सतह पर चिपक सकते हैं। यही चीजें मिलकर एक पतली परत बनाने लगती हैं। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 इसी बाल्टी में गिरा था मासूम - फोटो : अमर उजाला

साबुन का असर भी जिम्मेदार

अगर बाल्टी का इस्तेमाल नहाने या कपड़े धोने के दौरान होता है तो उसमें साबुन और दूसरे चीजें भी चिपक सकती हैं। पानी निकल जाने के बाद ये सब बाल्टी की सतह पर रह जाते हैं। बाद में जब दोबारा पानी भरा जाता है तो नमी के कारण वहां चिपचिपापन बढ़ सकता है।

3 of 5 water bucket in ac room - फोटो : AI Generated

गर्म और नम बाथरूम में जल्दी बनती है परत

बाथरूम में अक्सर नमी ज्यादा रहती है और कई जगह हवा का आना जाना भी कम होता है। ऐसी स्थिति में बाल्टी लंबे समय तक गीली रहने पर उसकी सतह पर परत बनने की संभावना बढ़ जाती है। खासकर अगर बाल्टी को खाली करने के बाद उल्टा करके सुखाया न जाए तो अंदर नमी बनी रह सकती है।

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4 of 5 water bucket in ac room - फोटो : AI Generated

बाल्टी को ऐसे रखें साफ

बाल्टी में पानी कई दिनों तक जमा करके रखने से बेहतर है कि जरूरत के हिसाब से ही पानी भरें। इस्तेमाल के बाद बाल्टी को खाली करके साफ पानी से धो लें और कुछ देर उल्टा करके सुखा दें। हफ्ते में कम से कम एक बार बाल्टी के अंदरूनी हिस्से को साबुन से रगड़कर साफ करना भी अच्छा रहता है। अगर परत काफी ज्यादा जम गई है तो उसे सिर्फ पानी से धोने के बजाय बाल्टी के हिसाब से सही सफाई चीजों का इस्तेमाल करें। सफाई के बाद बाल्टी को अच्छी तरह पानी से धोना न भूलें। इससे चिपचिपी परत और उसमें जमा गंदगी को हटाने में मदद मिलेगी।

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