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रोज पानी वाली बाल्टी में क्यों जमती है चिपचिपी गंदगी? ज्यादातर लोग नहीं देते ध्यान

Thu, 10 Sep 2026 04:09 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 10 Sep 2026 04:09 PM IST
सार

 Bucket Cleaning: बाथरूम की बाल्टी में कई दिनों तक पानी भरा रहने और उसे ठीक से साफ न करने पर अंदर चिकनी और चिपचिपी परत जमने लगती है। इसके पीछे साबुन के बचे हुए अंश, धूल-मिट्टी, गंदगी और लगातार गीला रहने की आदत बड़ी वजह हो सकती है।
 

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Why Does a Bathroom Bucket Develop a Slimy Layer When Water Is Stored for Da
बाथरूम की बाल्टी अंदर से हो रही है चिकनी? - फोटो : AI

बाथरूम में रखी बाल्टी को अगर कई दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद भी अच्छी तरह साफ न किया जाए तो उसके अंदर धीरे-धीरे चिपचिपी परत दिखाई देने लगती है। कई बार यह परत इतनी पतली होती है कि पहली नजर में नजर नहीं आती, लेकिन हाथ लगाने पर बाल्टी की सतह चिकनी महसूस होती है। दरअसल पानी अपने आप गंदा नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक एक ही जगह रुका रहने पर उसमें मौजूद छोटे कीड़े बाल्टी की सतह पर जमा हो सकते हैं। इसके अलावा पानी के साथ आने वाली धूल, शरीर से निकलने वाले तेल और पसीने के छोटे-छोटे अंश भी सतह पर चिपक सकते हैं। यही चीजें मिलकर एक पतली परत बनाने लगती हैं। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Why Does a Bathroom Bucket Develop a Slimy Layer When Water Is Stored for Da
इसी बाल्टी में गिरा था मासूम - फोटो : अमर उजाला

साबुन का असर भी जिम्मेदार
अगर बाल्टी का इस्तेमाल नहाने या कपड़े धोने के दौरान होता है तो उसमें साबुन और दूसरे चीजें भी चिपक सकती हैं। पानी निकल जाने के बाद ये सब बाल्टी की सतह पर रह जाते हैं। बाद में जब दोबारा पानी भरा जाता है तो नमी के कारण वहां चिपचिपापन बढ़ सकता है।

Why Does a Bathroom Bucket Develop a Slimy Layer When Water Is Stored for Da
water bucket in ac room - फोटो : AI Generated

गर्म और नम बाथरूम में जल्दी बनती है परत
बाथरूम में अक्सर नमी ज्यादा रहती है और कई जगह हवा का आना जाना भी कम होता है। ऐसी स्थिति में बाल्टी लंबे समय तक गीली रहने पर उसकी सतह पर परत बनने की संभावना बढ़ जाती है। खासकर अगर बाल्टी को खाली करने के बाद उल्टा करके सुखाया न जाए तो अंदर नमी बनी रह सकती है।

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water bucket in ac room - फोटो : AI Generated

बाल्टी को ऐसे रखें साफ
बाल्टी में पानी कई दिनों तक जमा करके रखने से बेहतर है कि जरूरत के हिसाब से ही पानी भरें। इस्तेमाल के बाद बाल्टी को खाली करके साफ पानी से धो लें और कुछ देर उल्टा करके सुखा दें। हफ्ते में कम से कम एक बार बाल्टी के अंदरूनी हिस्से को साबुन से रगड़कर साफ करना भी अच्छा रहता है। अगर परत काफी ज्यादा जम गई है तो उसे सिर्फ पानी से धोने के बजाय बाल्टी के हिसाब से सही सफाई चीजों का इस्तेमाल करें। सफाई के बाद बाल्टी को अच्छी तरह पानी से धोना न भूलें। इससे चिपचिपी परत और उसमें जमा गंदगी को हटाने में मदद मिलेगी।

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water bucket in ac room - फोटो : AI Generated

हफ्ते में एक बार जरूर करें ये काम
बाल्टी को रोज रगड़कर साफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक बार उसकी अंदर और बाहर से अच्छी सफाई जरूर कर लें। अगर बाल्टी के अंदर पहले से चिपचिपी परत जम रही है तो सफाई के बीच का अंतर और कम कर दें। इससे बाल्टी साफ रहेगी और उसमें गंदगी और बदबू जमा होने की परेशानी भी कम होगी।


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