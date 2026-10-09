फ्यूल टैंक रिजर्व में लगने के बाद कितने किलोमीटर चल सकती है आपकी बाइक? जानें नियम

Bike Fuel Reserve Capacity Rules: अक्सर ऐसा होता है कि बाइक चलाते समय अचानक फ्यूल मीटर की सुई नीचे गिर जाती है और फिर गाड़ी को रिजर्व में लगना पड़ता है। ऐसे समय में हर राइडर के मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि बाइक में कितना पेट्रोल बचा है और गाड़ी नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंच पाएगी या नहीं।





आमतौर पर भारत में बिकने वाली अधिकतर 100cc से 150cc की बाइकों में रिजर्व कैपेसिटी 1 से 1.5 लीटर के बीच होती है। इस बचे हुए पेट्रोल के सहारे आपकी बाइक आसानी से 30 से 50 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि रिजर्व से जुड़े मुख्य नियम और सावधानियां क्या हैं।