इंजन ऑयल बदलवाने में देरी की तो बाइक में क्या परेशानी आ सकती है? जानें नियम

Engine Oil Change Delay Risks: बाइक को लंबे समय तक स्मूथ और बिना किसी परेशानी के चलाने के लिए सही समय पर उसका इंजन ऑयल बदलना बहुत जरूरी होता है। इंजन ऑयल बाइक के इंजन के अंदरूनी हिस्सों में चिकनाई बनाए रखने का काम करता है, जिससे पार्ट्स आपस में रगड़ नहीं खाते। लेकिन अक्सर लोग आलस या पैसों की बचत के चक्कर में ऑयल बदलवाने में देरी कर देते हैं।
गंदा या पुराना ऑयल धीरे-धीरे अपनी चिकनाई खो देता है, जिससे इंजन के पुर्जे तेजी से घिसने लगते हैं और बाइक खराब होने लगती है। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि समय पर इंजन ऑयल न बदलने से बाइक में क्या-क्या गंभीर परेशानियां आ सकती हैं।
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Bike Tips
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इंजन का अत्यधिक गर्म होना और ओवरहीटिंग की समस्या
- इंजन ऑयल केवल चिकनाई ही नहीं देता, बल्कि इंजन की गर्मी को भी सोखता है। जब ऑयल पुराना हो जाता है, तो उसकी गर्मी सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है।
- इसके चलते बाइक बहुत जल्दी अत्यधिक गर्म होने लगती है और चलते-चलते अचानक बंद हो सकती है।
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बाइक फिल्टर
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माइलेज में भारी गिरावट और पिकअप का कम होना
- खराब ऑयल के कारण इंजन के पार्ट्स को घूमने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इससे इंजन पर दबाव बढ़ता है और बाइक ज्यादा पेट्रोल खाने लगती है।
- नतीजतन, आपकी बाइक का माइलेज काफी गिर जाता है और गाड़ी का पिकअप भी पहले जैसा नहीं रहता।
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इंजन से तेज आवाज, वाइब्रेशन और पार्ट्स का घिसना
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इंजन से तेज आवाज, वाइब्रेशन और पार्ट्स का घिसना
- जब ऑयल पुराना होकर गाढ़ा और काला पड़ जाता है, तो वह पार्ट्स के बीच घर्षण को रोक नहीं पाता।
- इससे इंजन के अंदरूनी कलपुर्जे एक-दूसरे से टकराकर घिसने लगते हैं, जिससे बाइक चलाते समय इंजन से असामान्य तेज आवाज और तेज वाइब्रेशन महसूस होने लगता है।
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Bike Care Tips
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इंजन सीज होने का बड़ा खतरा
- इंजन ऑयल पूरी तरह सूखने या खत्म होने पर इंजन सीज हो सकता है।
- इंजन सीज होने का मतलब है कि उसके सारे अंदरूनी पार्ट्स पूरी तरह जाम हो चुके हैं।
- इसे ठीक करवाने में हजारों रुपये का भारी-भरकम खर्च आता है, जिसे समय पर ऑयल बदलकर बचाया जा सकता है।