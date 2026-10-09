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इंजन ऑयल बदलवाने में देरी की तो बाइक में क्या परेशानी आ सकती है? जानें नियम

Fri, 09 Oct 2026 08:26 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 09 Oct 2026 08:26 PM IST
सार

Bike Engine Oil Change Rules: कई बार ऐसा होता है कि कुछ बाइक चालक अपनी को समय पर सर्विसिंग नहीं करा पाते हैं, ऐसे में उनके दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है कि अगर समय परर इंजन ऑयल नहीं बदला गया तो इंजन पर क्या असर पड़ता है? आइए इस लेख इसी के बारे में समझते हैं।

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Delay in Bike Engine Oil Change: Key Risks, Overheating Hazards, and Maintenance Rules Explained
बाइक इंजन ऑयल बदलने के नियम - फोटो : AI

Engine Oil Change Delay Risks: बाइक को लंबे समय तक स्मूथ और बिना किसी परेशानी के चलाने के लिए सही समय पर उसका इंजन ऑयल बदलना बहुत जरूरी होता है। इंजन ऑयल बाइक के इंजन के अंदरूनी हिस्सों में चिकनाई बनाए रखने का काम करता है, जिससे पार्ट्स आपस में रगड़ नहीं खाते। लेकिन अक्सर लोग आलस या पैसों की बचत के चक्कर में ऑयल बदलवाने में देरी कर देते हैं। 



गंदा या पुराना ऑयल धीरे-धीरे अपनी चिकनाई खो देता है, जिससे इंजन के पुर्जे तेजी से घिसने लगते हैं और बाइक खराब होने लगती है। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि समय पर इंजन ऑयल न बदलने से बाइक में क्या-क्या गंभीर परेशानियां आ सकती हैं।
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Delay in Bike Engine Oil Change: Key Risks, Overheating Hazards, and Maintenance Rules Explained
Bike Tips - फोटो : Adobestock

इंजन का अत्यधिक गर्म होना और ओवरहीटिंग की समस्या

  • इंजन ऑयल केवल चिकनाई ही नहीं देता, बल्कि इंजन की गर्मी को भी सोखता है। जब ऑयल पुराना हो जाता है, तो उसकी गर्मी सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है।
  • इसके चलते बाइक बहुत जल्दी अत्यधिक गर्म होने लगती है और चलते-चलते अचानक बंद हो सकती है।
Delay in Bike Engine Oil Change: Key Risks, Overheating Hazards, and Maintenance Rules Explained
बाइक फिल्टर - फोटो : Adobe Stock

माइलेज में भारी गिरावट और पिकअप का कम होना

  • खराब ऑयल के कारण इंजन के पार्ट्स को घूमने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इससे इंजन पर दबाव बढ़ता है और बाइक ज्यादा पेट्रोल खाने लगती है।
  • नतीजतन, आपकी बाइक का माइलेज काफी गिर जाता है और गाड़ी का पिकअप भी पहले जैसा नहीं रहता।
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Delay in Bike Engine Oil Change: Key Risks, Overheating Hazards, and Maintenance Rules Explained
इंजन से तेज आवाज, वाइब्रेशन और पार्ट्स का घिसना - फोटो : AdobeStock

इंजन से तेज आवाज, वाइब्रेशन और पार्ट्स का घिसना

  • जब ऑयल पुराना होकर गाढ़ा और काला पड़ जाता है, तो वह पार्ट्स के बीच घर्षण को रोक नहीं पाता।
  • इससे इंजन के अंदरूनी कलपुर्जे एक-दूसरे से टकराकर घिसने लगते हैं, जिससे बाइक चलाते समय इंजन से असामान्य तेज आवाज और तेज वाइब्रेशन महसूस होने लगता है।
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Bike Care Tips - फोटो : FREEPIK
इंजन सीज होने का बड़ा खतरा
  • इंजन ऑयल पूरी तरह सूखने या खत्म होने पर इंजन सीज हो सकता है।
  • इंजन सीज होने का मतलब है कि उसके सारे अंदरूनी पार्ट्स पूरी तरह जाम हो चुके हैं।
  • इसे ठीक करवाने में हजारों रुपये का भारी-भरकम खर्च आता है, जिसे समय पर ऑयल बदलकर बचाया जा सकता है।
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