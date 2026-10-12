आधार वाला मोबाइल नंबर बंद हैं? जानें OTP के बिना कौन सी सेवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं

Deactivated Mobile Number Aadhaar: आज के समय में आधार कार्ड भारत का सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र बन चुका है, जिसका उपयोग बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक हर जगह किया जाता है। आधार से जुड़ी ज्यादातर ऑनलाइन सेवाओं के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी की जरूरत होती है।





लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह नंबर बंद हो जाता है, गुम हो जाता है या किसी कारणवश उस पर ओटीपी आना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं कि वे अपने आधार कार्ड से जुड़े काम कैसे पूरे करें। राहत की बात यह है कि मोबाइल नंबर बंद होने पर भी आप कई जरूरी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आइए इस लेख आसान भाषा में जानते हैं।