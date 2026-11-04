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गोल्ड क्वाइन और गोल्ड ज्वैलरी में क्या अंतर है? जानें धनतेरस पर क्या खरीदना अधिक फायदेमंद

Wed, 04 Nov 2026 05:11 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 04 Nov 2026 05:11 PM IST
सार

  • Gold Coin vs Gold Jewelry: सोने के सिक्के 24 कैरेट शुद्धता के होते हैं, जबकि गहने मजबूती के लिए 22 या 18 कैरेट में बनाए जाते हैं।
  • गहनों पर 10 से 25% तक मेकिंग चार्ज कटता है जो बेचते समय वापस नहीं मिलता, जबकि सिक्कों पर यह खर्च बहुत कम होता है।

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Gold Coin vs Gold Jewelry: Know What Is More Beneficial to Buy on Dhanteras in hindi
गोल्ड कॉइन बनाम गोल्ड ज्वेलरी - फोटो : AI

Difference Between Gold Coin And Jewelry: भारत में धनतेरस के पावन अवसर पर सोना खरीदना बहुत ही शुभ और परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है। इस खास मौके पर जब लोग बाजार जाते हैं, तो उनके सामने मुख्य रूप से दो बड़े विकल्प होते हैं पहला सोने का सिक्का यानी गोल्ड कॉइन और दूसरा सोने के गहने यानी गोल्ड ज्वेलरी।



हालांकि, बहुत से लोगों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं होती कि निवेश या पहनने के लिहाज से दोनों में से कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर और फायदेमंद है। गहने पारंपरिक रूप से पहनने के काम आते हैं, जबकि सिक्के शुद्ध बचत का सबसे अच्छा जरिया बनते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि गोल्ड कॉइन और गोल्ड ज्वेलरी में क्या बुनियादी अंतर है।
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Gold Coin vs Gold Jewelry: Know What Is More Beneficial to Buy on Dhanteras in hindi
शुद्धता में क्या अंतर है? - फोटो : Adobe stock

शुद्धता में क्या अंतर है?

  • गोल्ड कॉइन और गोल्ड ज्वेलरी में सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर उनकी शुद्धता का होता है। सोने के सिक्के (गोल्ड कॉइन) हमेशा 24 कैरेट यानी 99.9% शुद्ध सोने से ढाले जाते हैं।
  • इसके विपरीत, पहनने वाले सोने के गहने 22 कैरेट या 18 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं, ताकि उनमें मजबूती आ सके। 
Gold Coin vs Gold Jewelry: Know What Is More Beneficial to Buy on Dhanteras in hindi
मेकिंग चार्ज का क्या खेल? - फोटो : instagram

मेकिंग चार्ज का क्या खेल?

  • गहने और सिक्कों की खरीद-बिक्री में मेकिंग चार्ज का खेल सबसे अहम होता है। सोने के सिक्कों पर मेकिंग चार्ज बहुत ही कम यानी लगभग नगण्य होता है।
  • वहीं दूसरी ओर, सोने के गहनों पर ज्वैलर्स द्वारा जटिल डिजाइन और कारीगरी के आधार पर 10 से 25 प्रतिशत तक भारी मेकिंग चार्ज वसूला जाता है।
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Gold Coin vs Gold Jewelry: Know What Is More Beneficial to Buy on Dhanteras in hindi
गोल्ड कॉइन बनाम गोल्ड ज्वेलरी - फोटो : AI

बेचते समय क्या नुकसान होता?

  • जब आप अपने पुराने गहने बेचने जाते हैं, तो ज्वेलर मेकिंग चार्ज और वेस्टेज का पैसा काटकर पैसे देते हैं।
  • इसके विपरीत, यदि आप सोने का सिक्का बेचने जाते हैं, तो उस पर किसी भी तरह की मेकिंग कटौती नहीं होती है और आपको बाजार के भाव के अनुसार उसकी पूरी कीमत वापस मिल जाती है।
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Gold Coin vs Gold Jewelry: Know What Is More Beneficial to Buy on Dhanteras in hindi
किसमें मिलता है ज्यादा रिटर्न? - फोटो : instagram
किसमें मिलता है ज्यादा रिटर्न?
  • बेहतर रिटर्न के लिहाज से गोल्ड कॉइन हमेशा सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है।
  • इसमें शत-प्रतिशत शुद्धता होने और बेचते समय किसी भी प्रकार की कटौती न होने के कारण, भविष्य में गोल्ड ज्वेलरी की तुलना में गोल्ड कॉइन में निवेश करने पर आपको कहीं अधिक और अधिक सुरक्षित आर्थिक रिटर्न प्राप्त होता है।
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