जानना जरूरी: किस अस्पताल में करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज? घर बैठे ऐसे करें चेक

Ayushman Card: इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि देश में आज भी कई परिवार ऐसे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके लिए गंभीर बीमारी का इलाज करवाना आर्थिक रूप से मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है।





वहीं, आयुष्मान कार्ड बन जाने के बाद भी लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि आखिर इस कार्ड से किस अस्पताल में इलाज करवाया जा सकता है? क्या उनके शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं, तो इसका जवाब घर बैठे ऑनलाइन मिल सकता है। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...