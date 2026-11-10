अटल पेंशन योजना: 60 साल की उम्र के बाद किसे मिल सकते हैं हर महीने 5000 रुपये? यहां जानें तरीका

Atal Pension Yojana: आज के समय में नौकरी करने वाले ज्यादातर लोग अपनी कमाई का इस्तेमाल घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और दूसरी जरूरतों को पूरा करने में करते हैं। हालांकि, भविष्य के लिए बचत करना भी उतना ही जरूरी है। खासकर तब, जब उम्र बढ़ने के साथ नियमित कमाई का जरिया खत्म हो सकता है।
ऐसी स्थिति में रिटायरमेंट के बाद होने वाले खर्चों को पूरा करना चुनौती बन जाता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है। इसके जरिए आप 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या ये लाभ आपको मिल सकता है? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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अटल पेंशन योजना के क्या फायदे हैं?
- फोटो : Adobe Stock
अटल पेंशन योजना में कितना निवेश करना होता है?
- अटल पेंशन योजना में आपकी उम्र जितनी कम होगी, प्रीमियम उतना ही कम होगा
- आपको इस योजना में पेंशन प्लान और अपनी उम्र के हिसाब से प्रीमियम जमा करना होता है
- इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है और 5000 रुपये मासिक पेंशन का विकल्प चुनता है, तो उसे हर महीने 210 रुपये जमा करने होंगे
- इसी तरह अगर 30 साल का व्यक्ति 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनता है तो उसे हर महीने 577 रुपये देने होते हैं
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अटल पेंशन योजना के क्या फायदे हैं?
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कौन लोग कर सकते हैं आवेदन?
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए
- आवेदन के समय उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
- आवेदक के पास बैंक या डाकघर में बचत खाता होना चाहिए
- 1 अक्तूबर 2022 से आयकरदाता रहे लोग अटल पेंशन योजना में नया खाता खोलने के पात्र नहीं हैं
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कैसे करें अटल पेंशन योजना में आवेदन?
पहला स्टेप
- अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए अपने बैंक या डाकघर की शाखा में जा सकते हैं
- वहां अटल पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म भरना होगा
- इसके बाद जरूरी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी
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दूसरा स्टेप
- फिर आपको पेंशन प्लान चुनना होता है
- इसके बाद आपके बैंक खाते को योजना से लिंक किया जाता है
- फिर आप योजना से जुड़ जाते हैं और आपके बैंक खाते से हर महीने प्रीमियम कट जाता है