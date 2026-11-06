ध्यान दें: बनवा चुके हैं आयुष्मान कार्ड, तो जान लें अपने शहर के किस अस्पताल में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज

Ayushman Card Registered Hospitals List In Hindi: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना को भारत सरकार चलाती है। भले ही इस योजना के अंतर्गत कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया जाता, लेकिन इस योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है। इसके लिए पात्र लोगों के पहले आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं।
आप आयुष्मान कार्ड से सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये मुफ्त इलाज की सुविधा आपको अपने शहर के किस अस्पताल मं मिल सकती है? शायद नहीं, तो आप यहां इस बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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आयुष्मान कार्ड से कौन से अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं?
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आयुष्मान कार्ड से किन अस्पतालों में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज?
- आयुष्मान योजना में कई प्राइवेट और सरकारी अस्पताल पंजीकृत हैं
- इनमें आयुष्मान कार्डधारक अपने आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
- बस आपको पता करना होता है कि आपके शहर का कौन सा अस्पताल इस योजना में पंजीकृत है
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आयुष्मान कार्ड से कौन से अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं?
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कैसे पता करें शहर का कौन सा अस्पताल पंजीकृत है?
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट hem.nha.gov.in/search पर जाएं
- फिर यहां पर पिन कोड, जिला आदि से सर्च करें
- इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके शहर का कौन सा अस्पताल ऐसा है जिसमें आयुष्मान कार्ड चलता है यानी आप उससे मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
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आयुष्मान कार्ड से कौन से अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं?
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आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज
- आप अगर आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं तो आप इस कार्ड से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
- इसके लिए आपके आयुष्मान कार्ड में सालाना 5 लाख रुपये की लिमिट सरकार की तरफ से दी जाती है
- इसका मतलब है कि आप अपने आयुष्मान कार्ड से हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
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आयुष्मान कार्ड से कौन से अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं?
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- आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है, ऐसे में आपको पैसे नहीं देने होते हैं
- इस योजना में कई तरह की बीमारियां कवर हैं जिनका मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है