ध्यान दें: बनवा चुके हैं आयुष्मान कार्ड, तो जान लें अपने शहर के किस अस्पताल में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज

Ayushman Card Registered Hospitals List In Hindi: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना को भारत सरकार चलाती है। भले ही इस योजना के अंतर्गत कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया जाता, लेकिन इस योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है। इसके लिए पात्र लोगों के पहले आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं।





आप आयुष्मान कार्ड से सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये मुफ्त इलाज की सुविधा आपको अपने शहर के किस अस्पताल मं मिल सकती है? शायद नहीं, तो आप यहां इस बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...