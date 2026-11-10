पीएम किसान योजना: क्यों अटकी हो सकती है आपकी 24वीं किस्त? जानें खाते में 2000 रुपये नहीं आने की वजह

PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके जरिए एक बड़े वर्ग को लाभ देने का काम किया जा रहा है। जैसे- बात अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की करें तो इससे एक बड़ी संख्या में किसान जुड़े हुए हैं।





वहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 2000 रुपये की किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपके बैंक खाते में 24वीं किस्त का पैसा अब तक नहीं पहुंचा है, तो इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन किसानों की और क्यों 24वीं किस्त अटकी है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...