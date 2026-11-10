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पीएम किसान योजना: क्यों अटकी हो सकती है आपकी 24वीं किस्त? जानें खाते में 2000 रुपये नहीं आने की वजह

Tue, 10 Nov 2026 09:21 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 10 Nov 2026 09:21 AM IST
सार

  • PM Kisan 24th Installment: पीएम किसान योजना के तहत अगर आपके खाते में 24वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं आए हैं, तो इसकी कई वजहें हो सकती हैं
  • आप किस्त अटकने के कारण का पता लगा सकते हैं ताकि, आपको फिर से किस्त का लाभ मिल सके

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PM Kisan 24th Installment: Why Has Your 2000 rupees Payment Been Delayed? Check These Reasons
पीएम किसान योजना की अटकी हुई किस्त कैसे मिलेगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके जरिए एक बड़े वर्ग को लाभ देने का काम किया जा रहा है। जैसे- बात अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की करें तो इससे एक बड़ी संख्या में किसान जुड़े हुए हैं।



वहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 2000 रुपये की किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपके बैंक खाते में 24वीं किस्त का पैसा अब तक नहीं पहुंचा है, तो इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन किसानों की और क्यों 24वीं किस्त अटकी है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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PM Kisan 24th Installment: Why Has Your 2000 rupees Payment Been Delayed? Check These Reasons
पीएम किसान योजना की अटकी हुई किस्त कैसे मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock

पीएम किसान की 24वीं किस्त क्यों अटक सकती है?

  • केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं
  • अगर इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी रह जाती है, तो किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है
  • ऐसे में अगर आपके बैंक खाते में 24वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं पहुंचे हैं, तो सबसे पहले इसकी वजह जानना जरूरी है
PM Kisan 24th Installment: Why Has Your 2000 rupees Payment Been Delayed? Check These Reasons
पीएम किसान योजना की अटकी हुई किस्त कैसे मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock

ई-केवाईसी अधूरी होना

  • पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है
  • अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपकी किस्त अटकी हो सकती है
  • इसलिए सबसे पहले यह चेक कर लें कि आपके खाते की ई-केवाईसी पूरी है या नहीं
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PM Kisan 24th Installment: Why Has Your 2000 rupees Payment Been Delayed? Check These Reasons
पीएम किसान योजना की अटकी हुई किस्त कैसे मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock

भू-सत्यापन नहीं करवाना

  • योजना के तहत भू-सत्यापन यानी जमीन से जुड़े रिकॉर्ड का सत्यापन भी जरूरी है
  • अगर आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है, तो आपको किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है
  • ऐसे में अपने संबंधित विभाग या अधिकारियों से संपर्क करके भू-सत्यापन की स्थिति जरूर पता करें
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PM Kisan 24th Installment: Why Has Your 2000 rupees Payment Been Delayed? Check These Reasons
पीएम किसान योजना की अटकी हुई किस्त कैसे मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock

आधार लिंकिंग में गड़बड़ी

  • अगर आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है या आधार से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया अधूरी है, तो भी किस्त अटक सकती है
  • इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से सही तरीके से जुड़ा हुआ है
  • ये काम भी योजना के तहत आने वाला जरूरी काम है
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