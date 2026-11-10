पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या लाभ मिलते हैं और क्या आप हैं इस स्कीम के लिए पात्र? यहां जानें

PM Vishwakarma Yojana: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को ही ले लीजिए। इस योजना को सितंबर 2023 में शुरू किया गया और अब काफी लोग इस योजना से जुड़े हैं।





इस योजना से जुड़कर एक बड़ी संख्या में लोग आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है और लाभार्थियों को इस योजना के तहत क्या-क्या लाभ मिलते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...