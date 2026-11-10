पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या लाभ मिलते हैं और क्या आप हैं इस स्कीम के लिए पात्र? यहां जानें

PM Vishwakarma Yojana: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को ही ले लीजिए। इस योजना को सितंबर 2023 में शुरू किया गया और अब काफी लोग इस योजना से जुड़े हैं।
इस योजना से जुड़कर एक बड़ी संख्या में लोग आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है और लाभार्थियों को इस योजना के तहत क्या-क्या लाभ मिलते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है?
- फोटो : Adobe Stock
योजना के तहत क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
- इसमें आपको सबसे पहले कुछ दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है
- इसके लिए लाभार्थियों को ट्रेनिंग चलने तक रोजाना 500 रुपये देने का प्रावधान है, जो कि स्टाइपैंड के तौर पर दिए जाते हैं
- इसके अलावा इसमें इसेंटिव देने का भी प्रावधान है
- टूलिकट खरीदने के लिए अलग से 15000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है
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पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है?
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- आपको अपना काम करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन भी दिया जाता है
- इसमें आपको पहले 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए दिया जाता है
- फिर आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है?
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पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है?
- मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
- गुड़िया और खिलौना निर्माता
- हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
- राजमिस्त्री और नाव निर्माता
- लोहार और सुनार पात्र हैं
- अस्त्रकार और मूर्तिकार
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पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है?
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- दर्जी और ताला बनाने वाले
- फिशिंग नेट निर्माता
- टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
- पत्थर तराशने वाले
- नाई
- मालाकार
- धोबी
- पत्थर तोड़ने वाले