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पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या लाभ मिलते हैं और क्या आप हैं इस स्कीम के लिए पात्र? यहां जानें

Tue, 10 Nov 2026 02:41 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 10 Nov 2026 02:41 PM IST
सार

  • PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना को भारत सरकार चलाती है
  • जो लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें कई तरह के आर्थिक लाभ मिलते हैं जिसमें कई आर्थिक लाभ शामिल हैं

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PM Vishwakarma Yojana benefits and eligibility criteria details in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Vishwakarma Yojana: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को ही ले लीजिए। इस योजना को सितंबर 2023 में शुरू किया गया और अब काफी लोग इस योजना से जुड़े हैं।



इस योजना से जुड़कर एक बड़ी संख्या में लोग आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है और लाभार्थियों को इस योजना के तहत क्या-क्या लाभ मिलते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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PM Vishwakarma Yojana benefits and eligibility criteria details in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock

योजना के तहत क्या-क्या लाभ मिलते हैं?

  • इसमें आपको सबसे पहले कुछ दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है
  • इसके लिए लाभार्थियों को ट्रेनिंग चलने तक रोजाना 500 रुपये देने का प्रावधान है, जो कि स्टाइपैंड के तौर पर दिए जाते हैं
  • इसके अलावा इसमें इसेंटिव देने का भी प्रावधान है
  • टूलिकट खरीदने के लिए अलग से 15000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है
PM Vishwakarma Yojana benefits and eligibility criteria details in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock
  • आपको अपना काम करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन भी दिया जाता है
  • इसमें आपको पहले 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए दिया जाता है
  • फिर आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं
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PM Vishwakarma Yojana benefits and eligibility criteria details in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock

पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है?

  • मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
  • गुड़िया और खिलौना निर्माता
  • हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
  • राजमिस्त्री और नाव निर्माता
  • लोहार और सुनार पात्र हैं
  • अस्त्रकार और मूर्तिकार
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PM Vishwakarma Yojana benefits and eligibility criteria details in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock
  • दर्जी और ताला बनाने वाले
  • फिशिंग नेट निर्माता
  • टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
  • पत्थर तराशने वाले
  • नाई
  • मालाकार
  • धोबी
  • पत्थर तोड़ने वाले
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