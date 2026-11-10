दिवाली के बाद दिल्ली-NCR की हवा जहरीली: प्रदूषण के बीच घर से निकल रहे हैं बाहर? तो रखें इन चार बातों का ध्यान

Delhi Pollution After Diwali: दिवाली के बाद कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो यहां पर एक्यूआई लेवल ने काफी चिंता पैदा कर दी है, क्यों दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पास पहुंच चुका है। ऐसे में घर से बाहर निकलना भी सेहत के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।
खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप भी इस दौरान घर से बाहर जा रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर जहरीली हवा के संपर्क को कम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आपको घर से बाहर निकलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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दिल्ली के प्रदूषण से कैसे बचें?
- फोटो : AI Generated
प्रदूषण के बीच घर से बाहर जाते समय किन बातों का ध्यान रखें?
जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं
- जिन लोगों को दफ्तर, स्कूल-कॉलेज आदि जाना है, उनका तो घर से बाहर जाना जरूरी हो जाता है
- पर जिन लोगों का कोई काम नहीं है, वो लोग बेवजह घर से बाहर न जाएं तो ये उनके लिए बेहतर हो सकता है
- बच्चों को पार्क या गली में खेलने के लिए भेजने से बचा जा सकता है
- आप अगर बाहर घूमने जाते हैं, तो इसे भी बंद या कम किया जा सकता है आदि
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दिल्ली के प्रदूषण से कैसे बचें?
- फोटो : Adobe Stock
बाहर जाएं, तो मास्क पहनें
- आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं, तो मास्क जरूर पहने
- एक अच्छी क्वालिटी का मास्क प्रदूषण से बचने में आपकी काफी मदद कर सकता है
- बाजार जाते समय, दफ्तर, स्कूल-कॉलेज जाते समय इसे पहनें और साथ ही बच्चों को भी पहनाएं
- मास्क हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही पहनें ताकि, आप प्रदूषण से बच सकें
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दिल्ली के प्रदूषण से कैसे बचें?
- फोटो : Adobe Stock
चश्मा पहना जा सकता है
- अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस प्रदूषण से आंखों में जलन तक होती है
- इसलिए अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए आप चश्मा पहन सकते हैं
- फिर चाहे आप गाड़ी में चल रहे हैं या फिर पैदल, आप चश्मा पहन सकते हैं
- अच्छी क्वालिटी का चश्मा आपकी आंखों में प्रदूषण के कण जाने से बचा सकता है
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प्रदूषण से बचने के लिए घर पर करें ये व्यायाम
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व्यायाम करते रहें
- दिल्ली-एनसीआर में काफी प्रदूषण है
- इसलिए जितना हो सके घर पर ही रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है
- भले ही आप प्रदूषण के कारण पार्क नहीं जा पा रहे
- पर ऐसे में आप घर पर खुद को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम कर सकते हैं
- हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए