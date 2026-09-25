इंटरव्यू के लिए अकेले जा रही हैं? घर से निकलने से पहले फोन में ये चीजें जरूर करें तैयार

1 of 5 इंटरव्यू के लिए घर से निकलने से पहले फोन चेक करें - फोटो : AI







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नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए घर से निकलते समय ज्यादातर लोग कपड़े, जरूरी दस्तावेज और रिज्यूमे चेक करते हैं। लेकिन फोन में कुछ जरूरी चीजें पहले से तैयार रखना भी उतना ही काम का हो सकता है। खासकर अगर आप पहली बार किसी नए ऑफिस में जा रही हैं और अकेले ट्रैवल कर रही हैं, तो फोन में कुछ बेसिक जानकारी सेव रहने से जरूरत पड़ने पर परेशानी कम हो सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 इंटरव्यू के लिए घर से निकलने से पहले फोन चेक करें - फोटो : Adobe Stock

ऑफिस का पता पहले से सेव कर लें

इंटरव्यू के लिए निकलने से पहले जिस जगह जाना है, उसका पूरा पता फोन में सेव कर लें। सिर्फ कंपनी का नाम याद रखने के बजाय बिल्डिंग, फ्लोर, एरिया और आसपास की पहचान वाली जगह की जानकारी भी रख लें। मैप में लोकेशन पहले ही खोलकर देख लेना भी अच्छा रहता है। इससे रास्ते में बार-बार पता खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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किसी करीबी को लोकेशन शेयर कर दें

अगर आप अकेले जा रही हैं तो घर से निकलने के बाद किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकती हैं। खासकर अगर रास्ता लंबा है या जगह आपके लिए नई है, तो यह छोटी सी तैयारी काम आ सकती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद लोकेशन शेयरिंग बंद करना भी याद रखें।

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4 of 5 इंटरव्यू के लिए घर से निकलने से पहले फोन चेक करें - फोटो : Freepik.com

जरूरी नंबर फोन में रखें

घर के किसी सदस्य या भरोसेमंद व्यक्ति का नंबर आसानी से मिलने वाली जगह पर सेव रखें। जरूरत पड़ने पर बार-बार नंबर खोजने में समय न लगे, इसलिए उसे पसंदीदा संपर्क में रखा जा सकता है। साथ ही कैब या दूसरी यात्रा के दौरान मिलने वाली जरूरी जानकारी का स्क्रीनशॉट भी रखा जा सकता है।



फोन की बैटरी और इंटरनेट चेक करें

घर से निकलने से पहले फोन की बैटरी जरूर देख लें। अगर बैटरी कम है तो फोन चार्ज कर लें या पावर बैंक साथ रखें। इंटरनेट ठीक से चल रहा है या नहीं, यह भी देख लें। रास्ते में मैप, कॉल या मैसेज की जरूरत पड़ सकती है।

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