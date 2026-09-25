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इंटरव्यू के लिए अकेले जा रही हैं? घर से निकलने से पहले फोन में ये चीजें जरूर करें तैयार

Fri, 25 Sep 2026 09:45 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 25 Sep 2026 09:45 AM IST
सार

Job Interview: अगर आप अकेले इंटरव्यू देने जा रही हैं तो निकलने से पहले फोन में कुछ जरूरी चीजें तैयार रखना काम आ सकता है। लोकेशन शेयर करने से लेकर जरूरी नंबर सेव रखने तक, ये छोटी तैयारियां सफर के दौरान मददगार हो सकती हैं।
 

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Going Alone for a Job Interview Keep These Things Ready on Your Phone
इंटरव्यू के लिए घर से निकलने से पहले फोन चेक करें - फोटो : AI

नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए घर से निकलते समय ज्यादातर लोग कपड़े, जरूरी दस्तावेज और रिज्यूमे चेक करते हैं। लेकिन फोन में कुछ जरूरी चीजें पहले से तैयार रखना भी उतना ही काम का हो सकता है। खासकर अगर आप पहली बार किसी नए ऑफिस में जा रही हैं और अकेले ट्रैवल कर रही हैं, तो फोन में कुछ बेसिक जानकारी सेव रहने से जरूरत पड़ने पर परेशानी कम हो सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Going Alone for a Job Interview Keep These Things Ready on Your Phone
इंटरव्यू के लिए घर से निकलने से पहले फोन चेक करें - फोटो : Adobe Stock

ऑफिस का पता पहले से सेव कर लें
इंटरव्यू के लिए निकलने से पहले जिस जगह जाना है, उसका पूरा पता फोन में सेव कर लें। सिर्फ कंपनी का नाम याद रखने के बजाय बिल्डिंग, फ्लोर, एरिया और आसपास की पहचान वाली जगह की जानकारी भी रख लें। मैप में लोकेशन पहले ही खोलकर देख लेना भी अच्छा रहता है। इससे रास्ते में बार-बार पता खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Going Alone for a Job Interview Keep These Things Ready on Your Phone
इंटरव्यू के लिए घर से निकलने से पहले फोन चेक करें - फोटो : Freepik.com

किसी करीबी को लोकेशन शेयर कर दें
अगर आप अकेले जा रही हैं तो घर से निकलने के बाद किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकती हैं। खासकर अगर रास्ता लंबा है या जगह आपके लिए नई है, तो यह छोटी सी तैयारी काम आ सकती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद लोकेशन शेयरिंग बंद करना भी याद रखें।

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इंटरव्यू के लिए घर से निकलने से पहले फोन चेक करें - फोटो : Freepik.com

जरूरी नंबर फोन में रखें
घर के किसी सदस्य या भरोसेमंद व्यक्ति का नंबर आसानी से मिलने वाली जगह पर सेव रखें। जरूरत पड़ने पर बार-बार नंबर खोजने में समय न लगे, इसलिए उसे पसंदीदा संपर्क में रखा जा सकता है। साथ ही कैब या दूसरी यात्रा के दौरान मिलने वाली जरूरी जानकारी का स्क्रीनशॉट भी रखा जा सकता है।

फोन की बैटरी और इंटरनेट चेक करें
घर से निकलने से पहले फोन की बैटरी जरूर देख लें। अगर बैटरी कम है तो फोन चार्ज कर लें या पावर बैंक साथ रखें। इंटरनेट ठीक से चल रहा है या नहीं, यह भी देख लें। रास्ते में मैप, कॉल या मैसेज की जरूरत पड़ सकती है।

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इंटरव्यू के लिए घर से निकलने से पहले फोन चेक करें - फोटो : Adobe

इंटरव्यू की जानकारी फोन में रखें
कंपनी का नाम, इंटरव्यू का समय, संपर्क करने वाले व्यक्ति का नंबर और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी फोन में आसानी से मिल जाने वाली जगह पर रखें। रिज्यूमे की डिजिटल कॉपी भी फोन में सेव रख सकती हैं। इससे अगर किसी कारण से कागज वाला रिज्यूमे काम न आए तो आपके पास उसकी कॉपी मौजूद रहेगी।


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