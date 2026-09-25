खबर काम की: कभी ईयरफोन की तार नहीं उलझेगी, अपनाएं ये कुछ तरीके

आज भी कई लोग वायर वाले ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। इनकी सबसे आम परेशानी तार का बार-बार उलझ जाना है। जेब या बैग में ईयरफोन रखने के बाद जब जरूरत पड़ती है, तो तार गांठ की तरह उलझा मिलता है।





कई बार इसे सुलझाने में ही काफी समय लग जाता है। हालांकि, ईयरफोन की तार को सही तरीके से रखने की आदत डाल ली जाए तो इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए किसी खास गैजेट की भी जरूरत नहीं होती। चलिए जानते हैं ये कैसे सुलझेगी। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...