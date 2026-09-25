खबर काम की: कभी ईयरफोन की तार नहीं उलझेगी, अपनाएं ये कुछ तरीके

आज भी कई लोग वायर वाले ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। इनकी सबसे आम परेशानी तार का बार-बार उलझ जाना है। जेब या बैग में ईयरफोन रखने के बाद जब जरूरत पड़ती है, तो तार गांठ की तरह उलझा मिलता है।
कई बार इसे सुलझाने में ही काफी समय लग जाता है। हालांकि, ईयरफोन की तार को सही तरीके से रखने की आदत डाल ली जाए तो इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए किसी खास गैजेट की भी जरूरत नहीं होती। चलिए जानते हैं ये कैसे सुलझेगी। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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ईयरफोन की तार बार-बार उलझ जाती है?
- फोटो : AI Generated
तार को गोल लपेटकर न रखें
- अक्सर लोग ईयरफोन की पूरी तार को गोल-गोल लपेटकर जेब या बैग में रख देते हैं
- ऐसा करने पर तार के दूसरे हिस्से आपस में फंस सकते हैं
- इसके बजाय तार को ढीले तरीके से व्यवस्थित करें
- इसे बहुत कसकर लपेटने से भी बचना चाहिए
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ईयरफोन की तार बार-बार उलझ जाती है?
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- एक आसान तरीका यह है कि तार को उंगलियों के आसपास हल्के ढंग से लपेटें
- इसके बाद ईयरफोन को बीच से निकालकर एक छोटा लूप बना दें
- इससे तार खुलकर अलग-अलग दिशाओं में फैलने की संभावना कम होती है
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ईयरफोन की तार बार-बार उलझ जाती है?
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ईयरफोन को इस तरह करें सुरक्षित
- अगर ईयरफोन को बैग या जेब में रखना है, तो पहले दोनों ईयरबड को एक साथ रखें
- इसके बाद तार को हल्के लूप में व्यवस्थित करें
- तार को किसी छोटे क्लिप या केबल टाई से हल्के से बांधा जा सकता है
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ईयरफोन की तार बार-बार उलझ जाती है?
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- ध्यान रखें कि क्लिप बहुत ज्यादा कसकर न लगाई जाए
- ईयरफोन को बैग में खुला छोड़ने के बजाय किसी छोटे पाउच में रखना भी बेहतर तरीका है
- इससे दूसरे सामान के साथ तार के फंसने की संभावना कम हो सकती है