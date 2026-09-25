काम की बात: क्रेडिट कार्डधारक के निधन के बाद किसे चुकाना पड़ता है? यहां जानें नियम

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आज बड़ी संख्या में लोग करते हैं, लेकिन अगर कार्डधारक की अचानक मृत्यु हो जाए, तो एक सवाल परिवार के सामने आता है कि उसके क्रेडिट कार्ड का बकाया कौन चुकाएगा?
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड का बकाया सामान्य तौर पर परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत देनदारी नहीं बन जाता। सिर्फ पति, पत्नी, बेटा, बेटी या माता-पिता होने के कारण उन्हें अपनी जेब से यह रकम चुकाने की जिम्मेदारी नहीं होती। पर इसको लेकर बैंक के क्या नियम हैं? चलिए जानते हैं। क्रेडिट कार्ड के नियम के बारे में आप आगे जान सकते हैं...
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क्रेडिट कार्डधारक का निधन होने पर बकाया राशि किसे भरनी पड़ती है?
- फोटो : Adobe Stock
क्या बैंक को देनी होती है जानकारी?
- क्रेडिट कार्डधारक की मृत्यु होने पर परिवार या कानूनी प्रतिनिधि को क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को इसकी जानकारी देनी चाहिए
- बैंक मृत्यु प्रमाणपत्र और दूसरे जरूरी दस्तावेज मांग सकता है
- इसके बाद बैंक कार्ड को बंद या ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू करता है
- ध्यान रहे कि मृत्यु के बाद कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए
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क्रेडिट कार्डधारक का निधन होने पर बकाया राशि किसे भरनी पड़ती है?
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बकाया रकम का क्या होता है?
- मृतक के नाम पर मौजूद देनदारी की वसूली के लिए उसकी संपत्ति और कानूनी स्थिति देखी जा सकती है
- अगर मृतक के नाम पर ऐसी संपत्ति है जिससे कानूनी तौर पर देनदारी की वसूली हो सकती है, तो बैंक उस संपत्ति के संबंध में दावा कर सकता है
- इसका मतलब यह नहीं है कि परिवार के किसी सदस्य की निजी संपत्ति से बैंक मनमाने तरीके से पैसा वसूल सकता है
- मृतक के परिवार या किसी भी सदस्य को अपने कमाए हुए पैसों में से मृत व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड का बकाया देने की कानूनी बाध्यता नहीं होती
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जॉइंट कार्ड और गारंटर के मामले में क्या होता है?
- अगर जॉइंट क्रेडिट कार्ड है, तो स्थिति अलग हो सकती है।
- इसी तरह किसी लोन या क्रेडिट सुविधा में गारंटर की भूमिका हो, तो संबंधित अनुबंध और कानूनी नियम लागू हो सकते हैं
- इसलिए केवल यह देखकर फैसला नहीं किया जा सकता कि मृतक के परिवार में कौन-कौन सदस्य हैं
- बैंक के साथ किया गया समझौता और खाते की प्रकृति भी महत्वपूर्ण होती है
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- इतना जान लें कि अगर कार्ड जॉइंट है यानी दो लोगों के नाम पर क्रेडिट कार्ड है
- तो फिर ऐसे में जो व्यक्ति जीवित है, बैंक उससे पैसे वसूला सकता है