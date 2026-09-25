काम की बात: क्रेडिट कार्डधारक के निधन के बाद किसे चुकाना पड़ता है? यहां जानें नियम

क्रेडिट कार्डधारक का निधन होने पर बकाया राशि किसे भरनी पड़ती है? - फोटो : Amar Ujala AI

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आज बड़ी संख्या में लोग करते हैं, लेकिन अगर कार्डधारक की अचानक मृत्यु हो जाए, तो एक सवाल परिवार के सामने आता है कि उसके क्रेडिट कार्ड का बकाया कौन चुकाएगा?





सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड का बकाया सामान्य तौर पर परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत देनदारी नहीं बन जाता। सिर्फ पति, पत्नी, बेटा, बेटी या माता-पिता होने के कारण उन्हें अपनी जेब से यह रकम चुकाने की जिम्मेदारी नहीं होती। पर इसको लेकर बैंक के क्या नियम हैं? चलिए जानते हैं। क्रेडिट कार्ड के नियम के बारे में आप आगे जान सकते हैं...