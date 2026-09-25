यूपीआई से पैसे भेजते समय गलत व्यक्ति को भेज दिया अमाउंट, तो क्या करें? यहां जानें

आज के समय में यूपीआई से पैसे भेजना बेहद आसान हो गया है। मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड के जरिए कुछ ही सेकंड में भुगतान हो जाता है। लेकिन इसी जल्दबाजी में कई बार गलत व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
ऐसे में लोग परेशान होने लगते हैं कि उनके पैसे चले गए और अब वापस कैसे मिलेंगे आदि। इसलिए जान लें कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो जान लें ऐसे में आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपके पैसे आपको वापस मिल सके। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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UPI से गलत अकाउंट में पैसे जाने पर क्या करें?
- फोटो : Adobe Stock
गलत बैंक खाते में पैसे जाने पर क्या करें?
सबसे पहल तुरंत बैंक को दें जानकारी
- गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन होने पर सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करें
- बैंक के कस्टमर केयर, मोबाइल बैंकिंग एप या शाखा के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है
- शिकायत करते समय यूपीआई ट्रांजेक्शन की तारीख, रकम, ट्रांजेक्शन आईडी और जिस यूपीआई आईडी या खाते में पैसे गए हैं, उसकी जानकारी रखें
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UPI से गलत अकाउंट में पैसे जाने पर क्या करें?
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यूपीआई एप में भी शिकायत करें
- जिस यूपीआई एप से आपने भुगतान किया है, उसमें ट्रांजेक्शन हिस्ट्री खोलकर संबंधित भुगतान को चुनें
- ऐप में उपलब्ध शिकायत या रिपोर्ट इश्यू विकल्प के जरिए समस्या दर्ज की जा सकती है
- यहां पर आप बता सकते हैं कि आपका पेमेंट गलत अकाउंट में हुआ है
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UPI से गलत अकाउंट में पैसे जाने पर क्या करें?
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क्या पैसे वापस मिल सकते हैं?
- गलत खाते में भेजे गए पैसे की वापसी अपने आप हर मामले में नहीं होती
- बैंक शिकायत के आधार पर संबंधित बैंकिंग प्रक्रिया के जरिए रकम वापस कराने की कोशिश करता है
- इसलिए शिकायत जितनी जल्दी दर्ज कराई जाए, उतना बेहतर है
- बैंक से शिकायत का नंबर या संदर्भ संख्या जरूर लें और उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखें
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UPI से गलत अकाउंट में पैसे जाने पर क्या करें?
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गलत यूपीआई या अकाउंट में पैसे जाने पर क्या न करें?
- ऐसी स्थिति में खुद से किसी अनजान व्यक्ति को बार-बार कॉल या धमकी देने से बचें
- अपने बैंक को पूरी जानकारी दें और शिकायत की स्थिति पर लगातार नजर रखें
- सबसे जरूरी बात यह है कि यूपीआई पिन किसी व्यक्ति को न बताएं