यूपीआई से पैसे भेजते समय गलत व्यक्ति को भेज दिया अमाउंट, तो क्या करें? यहां जानें

आज के समय में यूपीआई से पैसे भेजना बेहद आसान हो गया है। मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड के जरिए कुछ ही सेकंड में भुगतान हो जाता है। लेकिन इसी जल्दबाजी में कई बार गलत व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।





ऐसे में लोग परेशान होने लगते हैं कि उनके पैसे चले गए और अब वापस कैसे मिलेंगे आदि। इसलिए जान लें कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो जान लें ऐसे में आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपके पैसे आपको वापस मिल सके। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...