पर्स खो जाए तो सबसे पहले क्या करें? महिलाओं को ये 5 काम पता होने चाहिए

पर्स खोना किसी के लिए भी परेशानी वाली बात हो सकती है। खासकर महिलाओं के पर्स में पैसे के साथ एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे जरूरी कागजात भी रखे होते हैं। ऐसे में पर्स कहीं गिर जाए या चोरी हो जाए तो परेशान होने के बजाय तुरंत कुछ काम कर लेने चाहिए। इससे पैसों और निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल का खतरा कम किया जा सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।
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पर्स चोरी या गुम हुआ तो सबसे पहले करें ये काम
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सबसे पहले बैंक कार्ड ब्लॉक करें
अगर पर्स में एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड था तो सबसे पहले उसे ब्लॉक कराएं। इसके लिए बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर, मोबाइल बैंकिंग ऐप या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्ड ब्लॉक होने के बाद उससे लेनदेन नहीं किया जा सकेगा। अगर पर्स में एक से ज्यादा कार्ड थे तो सभी को सुरक्षित करना जरूरी है।
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पर्स चोरी या गुम हुआ तो सबसे पहले करें ये काम
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बैंक खाते पर नजर रखें
कार्ड खोने के बाद अपने बैंक खाते में होने वाले लेनदेन पर नजर रखें। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन दिखे जो आपने नहीं किया है तो तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दें। किसी अनजान व्यक्ति के फोन पर अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी या कार्ड की जानकारी बिल्कुल साझा न करें।
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पर्स चोरी या गुम हुआ तो सबसे पहले करें ये काम
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पहचान पत्र खोने की जानकारी रखें
अगर पर्स में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई दूसरा पहचान पत्र था तो उसके गलत इस्तेमाल का खतरा हो सकता है। आधार से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक आधार सेवा का इस्तेमाल करें। ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो संबंधित परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आगे की प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है।
पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं
अगर पर्स चोरी हुआ है या उसमें जरूरी दस्तावेज और सामान था तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराना सही रहता है। शिकायत की कॉपी या शिकायत नंबर अपने पास जरूर रखें। आगे किसी दस्तावेज के गलत इस्तेमाल की स्थिति में यह रिकॉर्ड काम आ सकता है।
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जरूरी सामान की लिस्ट बनाएं
पर्स खोने के बाद याद करें कि उसमें क्या-क्या रखा था। पैसे और कार्ड के अलावा चाबियां, पहचान पत्र, ऑफिस का कार्ड या कोई जरूरी कागज भी हो सकता है। एक-एक चीज की लिस्ट बनाकर उसके हिसाब से जरूरी कार्रवाई करें। अगर घर की चाबी भी पर्स में थी और पर्स चोरी हुआ है तो सुरक्षा के लिए घर के ताले बदलने पर भी विचार किया जा सकता है।
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