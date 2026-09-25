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ध्यान दें: एयरपोर्ट पर सामान छूट जाए तो क्या वापस मिलता है या नहीं? नियम जानें

Fri, 25 Sep 2026 04:09 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 25 Sep 2026 04:09 PM IST
सार

एयरपोर्ट पर सामान छूट जाने की स्थिति में सबसे पहले एयरलाइन के लॉस्ट एंड फाउंड या संबंधित एयरपोर्ट स्टाफ से संपर्क करना चाहिए। अगर सामान मिल जाता है तो उसकी पहचान और जरूरी औपचारिकताओं के बाद उसे वापस लिया जा सकता है।

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What Happens If You Leave Your Luggage at the Airport? Know the Rules
एयरपोर्ट पर लगेज छूटने पर क्या करें? - फोटो : Amar Ujala AI

लोग जब भी सफर पर जाते हैं, तो अलग-अलग वाहन को चुनते हैं। कोई बस से, कोई ट्रेन से तो कोई अपनी कार से यात्रा पर जाता है। वहीं, समय बचाने के लिए लोग हवाई यात्रा भी करते हैं यानी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं।



देखने में ये भी आता है कि हवाई सफर के दौरान जल्दबाजी में कई बार यात्री अपना सामान एयरपोर्ट पर ही भूल जाते हैं। ऐसे में घबराने के बजाय तुरंत सही जगह पर शिकायत करना जरूरी है। चलिए जानते हैं अगर एयरपोर्ट पर आप अपना सामान भूल जाते हैं, तो क्या ये आपको वापस मिल सकता है या नहीं। आप आगे इससे जुड़े नियम जान सकते हैं...
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एयरपोर्ट पर लगेज छूटने पर क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

एयरपोर्ट पर सामान छूटने पर क्या करें?

  • अगर आपने अपना बैग चेक-इन करने के बाद एयरपोर्ट के किसी हिस्से में छोड़ दिया है, तो सबसे पहले वहां के लॉस्ट एंड फाउंड विभाग से संपर्क करें
  • एयरपोर्ट के कर्मचारियों को सामान की जानकारी दें और बैग की सही पहचान बताएं
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एयरपोर्ट पर लगेज छूटने पर क्या करें? - फोटो : Adobe Stock
  • बैग का रंग, ब्रांड, आकार और उस पर लगे टैग जैसी जानकारी सामान की पहचान में मदद कर सकती है
  • अगर सामान में कोई पहचान पत्र या टैग लगा है, तो उससे भी उसे उसके मालिक तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है
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एयरपोर्ट पर लगेज छूटने पर क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

कैसे मिलेगा वापस?

  • यात्री को अपना बैगेज टैग और बोर्डिंग पास संभालकर रखना चाहिए
  • ये दस्तावेज सामान की पहचान और शिकायत दर्ज कराने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं
  • अगर सामान किसी दूसरे यात्री को गलती से मिल गया हो, तो भी एयरलाइन या एयरपोर्ट स्टाफ को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए
  • खुद किसी दूसरे यात्री से संपर्क करने या सामान लेने की कोशिश करने के बजाय संबंधित अधिकारियों की मदद लेना बेहतर है
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एयरपोर्ट पर लगेज छूटने पर क्या करें? - फोटो : AI Generated
  • अगर सामान में जरूरी दवाइयां, पहचान पत्र, पासपोर्ट या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, तो इसकी जानकारी स्टाफ को तुरंत दें
  • खासकर पासपोर्ट जैसे दस्तावेज खोने की स्थिति में संबंधित विभाग या सुरक्षा अधिकारियों को भी सूचना देना जरूरी हो सकता है
  • अब जब आपका सामान मिल जाता है, तो आपसे आपका बोर्डिंग पास और वैध आईडी मांगी जा सकती है
  • साथ ही आपसे आपकी सामान की पहचान करवाई जा सकती है, इसलिए बैग की जानकारी याद रखें
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