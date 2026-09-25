ध्यान दें: एयरपोर्ट पर सामान छूट जाए तो क्या वापस मिलता है या नहीं? नियम जानें

लोग जब भी सफर पर जाते हैं, तो अलग-अलग वाहन को चुनते हैं। कोई बस से, कोई ट्रेन से तो कोई अपनी कार से यात्रा पर जाता है। वहीं, समय बचाने के लिए लोग हवाई यात्रा भी करते हैं यानी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं।





देखने में ये भी आता है कि हवाई सफर के दौरान जल्दबाजी में कई बार यात्री अपना सामान एयरपोर्ट पर ही भूल जाते हैं। ऐसे में घबराने के बजाय तुरंत सही जगह पर शिकायत करना जरूरी है। चलिए जानते हैं अगर एयरपोर्ट पर आप अपना सामान भूल जाते हैं, तो क्या ये आपको वापस मिल सकता है या नहीं। आप आगे इससे जुड़े नियम जान सकते हैं...