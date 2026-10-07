ट्रेन टिकट पर लिखा है GNWL/RLWL या PQWL, तो कौन सी टिकट होती है पहले कंफर्म? यहां जानें इनका मतलब और नियम

Train Ticket Rules: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए टिकट बुक करते समय वेटिंग लिस्ट एक आम स्थिति है। वहीं, आपन देखा होगा कि वेटिंग ट्रेन टिकट पर GNWL, RLWL या PQWL लिखा आता है, लेकिन अधिकतर यात्री ये देखकर समझ नहीं पाते कि इनमें से किस टिकट के कंफर्म होने की संभावना ज्यादा होती है।





दरअसल, ये तीनों अलग-अलग तरह की वेटिंग हैं और इनका संबंध टिकट बुक करने वाले स्टेशन, यात्रा के रूट और उपलब्ध कोटे से होता है। इसलिए टिकट कंफर्म होने की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। चलिए जानते हैं GNWL, RLWL या PQWL में से कौन सी ट्रेन टिकट पहले कंफर्म हो सकती है। यात्रीगण अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...