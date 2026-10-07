पीएफ का नया नियम: क्या अक्तूबर से कम हो जाएगी आपकी इन हैंड सैलरी? यहां समझिए कटकर आएगी सैलरी या नहीं

EPFO News Rule: अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो अक्तूबर महीे से जुड़े इस बदलाव को समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की पीएफ पेंशन से जुड़ी अनिवार्य मासिक वेतन सीमा को 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये किया गया है।





इस बदलाव के बाद लगभग 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी और ईपीएफओ पेंशन का लाभ मिलने की बात सामने आई है, लेकिन इन सबके बीच कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल काफी चर्चा में है कि क्या इस बदलाव के बाद उनकी इन-हैंड सैलरी कम हो जाएगी? तो चलिए जानते हैं आखिर क्या सच में ऐसा होने वाला है या नहीं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...