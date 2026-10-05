बिना पैसे दिए फुल स्टोरेज से पाएं मुक्ति! यहां जानें जीमेल और गूगल ड्राइव खाली करने के तीन आसान हैक्स

आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले लगभग हर व्यक्ति के पास गूगल अकाउंट होता है। गूगल हर यूजर को जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज तीनों को मिलाकर कुल 15 जीबी की मुफ्त स्टोरेज देता है। लेकिन भारी-भरकम फाइल्स, फोटो-वीडियो और लगातार आने वाले ईमेल की वजह से यह स्पेस बहुत जल्दी भर जाता है।





इसके बाद गूगल नया मेल आने से रोक देता है और अतिरिक्त स्पेस खरीदने के लिए प्लान लेने का ऑफर देने लगता है। हालांकि, अगर आप गूगल वन का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, तो कुछ आसान स्मार्ट तरीकों से मुफ्त में अपनी 15 जीबी स्टोरेज खाली कर सकते हैं।