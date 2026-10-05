15 साल पुरानी बाइक या कार को स्क्रैप कराने के क्या हैं फायदे? रजिस्ट्रेशन फीस से लेकर छूट तक जानें

Vehicle Scrappage Policy India: भारत सरकार की 'व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी' के तहत 15 साल से पुरानी और अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप यानी कबाड़ में देने पर वाहन मालिकों को कई बड़े लाभ दिए जाते हैं। अक्सर पुरानी गाड़ियां न सिर्फ ज्यादा ईंधन पीती हैं, बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाती हैं और बार-बार मरम्मत के खर्चे से जेब पर बोझ डालती हैं।
सरकार का मकसद पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटाकर नई, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल गाड़ियों को बढ़ावा देना है। अगर आपके पास भी 15 साल पुरानी कार या बाइक खड़ी है, तो उसे स्क्रैप कराने पर आपको नई गाड़ी खरीदने में काफी बचत हो सकती है।
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नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट
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नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट
- अपनी पुरानी गाड़ी को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर पर जमा करने पर आपको एक 'डिपॉजिट सर्टिफिकेट' मिलता है।
- इस सर्टिफिकेट को नई गाड़ी खरीदते समय दिखाने पर आपको नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जाती है।
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रोड टैक्स में मिलेगी भारी रियायत
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रोड टैक्स में मिलेगी भारी रियायत
- पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने का सबसे बड़ा फायदा रोड टैक्स में मिलने वाली छूट है।
- राज्य सरकारें नया पर्सनल वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की और व्यावसायिक वाहन खरीदने पर 15 प्रतिशत तक की भारी छूट देती हैं।
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कार कंपनियों से मिलेगा अतिरिक्त डिस्काउंट
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कार कंपनियों से मिलेगा अतिरिक्त डिस्काउंट
- अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर आपको उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलती है, जो नई गाड़ी की कीमत का लगभग 4 से 6 प्रतिशत होती है।
- इसके अलावा, वाहन निर्माता कंपनियां स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी पर 5 प्रतिशत तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देती हैं।
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बार-बार के मेंटेनेंस और प्रदूषण के जुर्माने से मुक्ति
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बार-बार के मेंटेनेंस और प्रदूषण के जुर्माने से मुक्ति
- 15 साल पुरानी गाड़ी का हर 5 साल में री-रजिस्ट्रेशन कराना काफी महंगा पड़ता है और ग्रीन टैक्स भी देना होता है।
- स्क्रैप कराने से आप भारी मेंटेनेंस खर्च, बार-बार की चालान की परेशानी और अनफिट गाड़ी चलाने के कानूनी जोखिम से हमेशा के लिए बच जाते हैं।