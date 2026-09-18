क्या पुलिस केस चलने से कैंसिल हो सकती है इंश्योरेंस पॉलिसी? जानें क्या कहते हैं नियम

Does Police Case Cancel Insurance Policy: आम लोगों के बीच अक्सर यह गलतफहमी देखी जाती है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस केस या कोर्ट में मुकदमा शुरू होते ही उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी अपने आप कैंसिल हो जाती है। कानूनन सिर्फ एफआईआर दर्ज होने या मुकदमा लंबित रहने मात्र से कोई भी बीमा पॉलिसी खुद-ब-खुद खत्म नहीं होती है।





हालांकि, इसका यह मतलब भी नहीं है कि कोर्ट केस का क्लेम पर कोई असर नहीं पड़ता। किसी भी दावे का फैसला आपराधिक मुकदमे से ज्यादा बीमा अनुबंध, उसकी शर्तों और घटना की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।