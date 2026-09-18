ध्यान दें: कार में ये 4 चीजें हमेशा रखनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर पुलिस से लेकर इमरजेंसी तक आएंगी काम

कार से सफर करते समय ज्यादातर लोग ईंधन, मोबाइल और जरूरी कागजात पर ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिन्हें कार में हमेशा रखना समझदारी है।
पर खास बात ये है कि लोग इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। पर हम ये भूल जाते हैं कि ये चीजें हमारे इमरजेंसी पर काम आ सकते हैं। चलिए जानते हैं ये कौन सी चीजें हैं जिन्हें कार में रखना जरूरी हो जाता है। आप यहां इस बारे में जान सकते हैं...
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car warning triangle
- फोटो : AI Generated
कौन सी चीजें कार में रखनी चाहिए?
वार्निंग ट्रायंगल
- कार सड़क पर खराब हो जाए तो सबसे पहले दूसरे वाहनों को इसकी जानकारी देना जरूरी होता है
- इसके लिए रिफ्लेक्टिव वार्निंग ट्रायंगल काफी उपयोगी है
- केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत चार पहिया वाहनों में सड़क पर वाहन खराब होने की स्थिति के लिए रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल का प्रावधान है
- इसलिए वार्निंग ट्रायंगल को अपनी कार में जरूर रखें
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कार में कौन सी 4 चीजें जरूर रखनी चाहिए?
- फोटो : AI Generated
फर्स्ट-एड किट
- छोटी चोट, कट या मामूली दुर्घटना में फर्स्ट-एड किट तुरंत काम आती है
- इसमें जरूरी प्राथमिक उपचार का सामान जरूर रखें
- बस ध्यान रहे कि दवाइयों की एक्सपायरी समय-समय पर चेक करते रहें और इन्हें बदलते रहें
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कार में कौन सी 4 चीजें जरूर रखनी चाहिए?
- फोटो : AI Generated
कार का टूल किट
- पंचर या छोटी तकनीकी परेशानी के समय बेसिक टूल किट काफी उपयोगी हो सकती है
- केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में वाहन में निर्माता द्वारा निर्धारित टूल किट रखने का प्रावधान है
- इसके अलावा कार में जैक और स्पेयर व्हील भी रखने चाहिए
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कार में कौन सी 4 चीजें जरूर रखनी चाहिए?
- फोटो : AI Generated
मोबाइल चार्जिंग और जरूरी नंबर
- कार में अच्छा चार्जिंग केबल और पावर बैंक रखना इमरजेंसी में मददगार हो सकता है
- मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर मदद के लिए संपर्क करना मुश्किल हो सकता है
- साथ ही इमरजेंसी नंबर भी अपने पास रखने चाहिए
- कार में एक टॉर्च भी रखें