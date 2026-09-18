ध्यान दें: कार में ये 4 चीजें हमेशा रखनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर पुलिस से लेकर इमरजेंसी तक आएंगी काम

कार में कौन सी 4 चीजें जरूर रखनी चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

कार से सफर करते समय ज्यादातर लोग ईंधन, मोबाइल और जरूरी कागजात पर ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिन्हें कार में हमेशा रखना समझदारी है।





पर खास बात ये है कि लोग इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। पर हम ये भूल जाते हैं कि ये चीजें हमारे इमरजेंसी पर काम आ सकते हैं। चलिए जानते हैं ये कौन सी चीजें हैं जिन्हें कार में रखना जरूरी हो जाता है। आप यहां इस बारे में जान सकते हैं...