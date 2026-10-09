यूपीआई ट्राजेक्शन हिस्ट्री डिलीट करने से क्या बैंक रिकॉर्ड भी मिट जाती है जानकारी? जानें नियम

Delete UPI Transaction History Rules: आज के समय में ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट एप इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग निजता या फोन में स्पेश कम करने के लिए एप से अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। मगर इसके बाद अक्सर लोगों के मन में यह बड़ा सवाल उठता है कि क्या यूपीआई एप से हिस्ट्री डिलीट करने के बाद बैंक के रिकॉर्ड से भी वह लेनदेन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है?





इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है-नहीं। एप से सिर्फ आपकी स्क्रीन का व्यू साफ होता है, लेकिन बैंक के पास आपका हर एक पैसे का हिसाब सुरक्षित रहता है। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि इससे जुड़े असल नियम क्या हैं।