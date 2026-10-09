कैसे और कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड और कौन नहीं? एक क्लिक में यहां करें चेक

Ayushman Card Eligibility: आज के समय में इलाज का खर्च कई परिवारों के बजट पर भारी पड़ता है। अस्पताल में भर्ती होने या किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए लोगों को अपनी बचत तक खर्च करनी पड़ सकती है। ऐसे में आयुष्मान कार्ड आपके काम आ सकता है, क्योंकि इससे आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।





इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक के अस्पताल में भर्ती होकर इलाज का स्वास्थ्य कवर मिलता है। यह सुविधा योजना से जुड़े सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलती है। ऐसे में जो लोग इसके लिए पात्र हैं, वे इसका लाभ ले सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं कि कौन लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्र हैं और कौन नहीं...