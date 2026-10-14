फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Does Charging Your Phone with a Laptop Damage Mobile Battery? Know the Truth Behind Slow Charging

क्या लैपटॉप से फोन चार्ज करने पर खराब हो जाती है मोबाइल की बैटरी? जानें इसका सच

Wed, 14 Oct 2026 07:18 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 14 Oct 2026 07:18 PM IST
सार

अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग रोज अपने मोबाइल को लैपटॉप से चार्ज करते हैं। बता दें कि कभी-कभार ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई रोज रोज ऐसा कर रहा है तो ये उसके मोबाइल की बैटरी पर गलत असर डालता है। आइए इसी के बारे में समझते हैं।

विज्ञापन
Does Charging Your Phone with a Laptop Damage Mobile Battery? Know the Truth Behind Slow Charging
लैपटॉप से फोन चार्जिंग - फोटो : AI

Charging Phone Via Laptop: ऑफिस में काम करते समय या सफर के दौरान जब आस-पास कोई पावर सॉकेट नहीं मिलता, तो ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन को डेटा केबल के जरिए लैपटॉप से जोड़कर चार्ज करने लगते हैं। यह तरीका बहुत ही आसान और सुविधाजनक लगता है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह डर बना रहता है कि क्या लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट से फोन चार्ज करने पर उसकी बैटरी खराब हो सकती है? 



तकनीक के जानकारों के अनुसार, ऐसा करने से फोन की बैटरी अचानक खराब तो नहीं होती, लेकिन चार्जिंग की धीमी रफ्तार और ओवरहीटिंग के कारण इसकी उम्र पर असर पड़ सकता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इसके पीछे का असली सच क्या है।
Trending Videos
Does Charging Your Phone with a Laptop Damage Mobile Battery? Know the Truth Behind Slow Charging
यूएसबी पोर्ट से मिलने वाले कम करंट का विज्ञान - फोटो : Adobe Stock

यूएसबी पोर्ट से मिलने वाले कम करंट का विज्ञान

  • लैपटॉप का साधारण यूएसबी पोर्ट बहुत कम बिजली (पावर आउटपुट) प्रदान करता है।
  • जहां नॉर्मल चार्जर 15 से 65 वॉट तक बिजली देता है, वहीं लैपटॉप पोर्ट केवल 2.5 से 5 वॉट तक पावर देता है।
  • इस कम करंट से फोन चार्ज तो होता है, लेकिन स्पीड बहुत धीमी रहती है।
Does Charging Your Phone with a Laptop Damage Mobile Battery? Know the Truth Behind Slow Charging
धीमी चार्जिंग और ओवरहीटिंग से बैटरी लाइफ पर असर - फोटो : Adobe Stock

धीमी चार्जिंग और ओवरहीटिंग से बैटरी लाइफ पर असर

  • जब फोन लंबे समय तक लैपटॉप से जुड़ा रहता है और चार्जिंग प्रक्रिया बहुत धीमी चलती है, तो फोन और लैपटॉप दोनों में हल्की गर्मी पैदा होती है।
  • लगातार ओवरहीटिंग और लंबे समय तक चार्जिंग प्लग-इन रहने से मोबाइल की लिथियम-आयन बैटरी की सेहत धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Does Charging Your Phone with a Laptop Damage Mobile Battery? Know the Truth Behind Slow Charging
लैपटॉप की बैटरी का तेजी से खत्म होना - फोटो : AI

लैपटॉप की बैटरी का तेजी से खत्म होना

  • अगर आपका लैपटॉप खुद बिना चार्जर के केवल अपनी बैटरी पर चल रहा है, तो उससे फोन चार्ज करने पर लैपटॉप की बैटरी बहुत तेजी से खत्म होगी।
  • आपातकालीन स्थिति को छोड़कर रोजाना ऐसा करने से आपके लैपटॉप की बैटरी साइकल और उसकी कार्यक्षमता दोनों पर बुरा असर पड़ता है।
विज्ञापन
Does Charging Your Phone with a Laptop Damage Mobile Battery? Know the Truth Behind Slow Charging
आपात स्थिति में अपनाएं सही तरीका और जरूरी बातें - फोटो : Adobe Stock

आपात स्थिति में अपनाएं सही तरीका

  • लैपटॉप से फोन चार्ज करना पूरी तरह से असुरक्षित नहीं है, इसलिए जरूरत पड़ने पर आप इसे इमरजेंसी विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • हालांकि, फोन की बैटरी को लंबे समय तक सेहतमंद रखने के लिए हमेशा उसके ओरिजिनल एडॉप्टर और वॉल सॉकेट का ही उपयोग करें।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed