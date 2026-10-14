क्या लैपटॉप से फोन चार्ज करने पर खराब हो जाती है मोबाइल की बैटरी? जानें इसका सच

Charging Phone Via Laptop: ऑफिस में काम करते समय या सफर के दौरान जब आस-पास कोई पावर सॉकेट नहीं मिलता, तो ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन को डेटा केबल के जरिए लैपटॉप से जोड़कर चार्ज करने लगते हैं। यह तरीका बहुत ही आसान और सुविधाजनक लगता है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह डर बना रहता है कि क्या लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट से फोन चार्ज करने पर उसकी बैटरी खराब हो सकती है?





तकनीक के जानकारों के अनुसार, ऐसा करने से फोन की बैटरी अचानक खराब तो नहीं होती, लेकिन चार्जिंग की धीमी रफ्तार और ओवरहीटिंग के कारण इसकी उम्र पर असर पड़ सकता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इसके पीछे का असली सच क्या है।