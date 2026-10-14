क्या लैपटॉप से फोन चार्ज करने पर खराब हो जाती है मोबाइल की बैटरी? जानें इसका सच

Charging Phone Via Laptop: ऑफिस में काम करते समय या सफर के दौरान जब आस-पास कोई पावर सॉकेट नहीं मिलता, तो ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन को डेटा केबल के जरिए लैपटॉप से जोड़कर चार्ज करने लगते हैं। यह तरीका बहुत ही आसान और सुविधाजनक लगता है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह डर बना रहता है कि क्या लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट से फोन चार्ज करने पर उसकी बैटरी खराब हो सकती है?
तकनीक के जानकारों के अनुसार, ऐसा करने से फोन की बैटरी अचानक खराब तो नहीं होती, लेकिन चार्जिंग की धीमी रफ्तार और ओवरहीटिंग के कारण इसकी उम्र पर असर पड़ सकता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इसके पीछे का असली सच क्या है।
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यूएसबी पोर्ट से मिलने वाले कम करंट का विज्ञान
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यूएसबी पोर्ट से मिलने वाले कम करंट का विज्ञान
- लैपटॉप का साधारण यूएसबी पोर्ट बहुत कम बिजली (पावर आउटपुट) प्रदान करता है।
- जहां नॉर्मल चार्जर 15 से 65 वॉट तक बिजली देता है, वहीं लैपटॉप पोर्ट केवल 2.5 से 5 वॉट तक पावर देता है।
- इस कम करंट से फोन चार्ज तो होता है, लेकिन स्पीड बहुत धीमी रहती है।
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धीमी चार्जिंग और ओवरहीटिंग से बैटरी लाइफ पर असर
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धीमी चार्जिंग और ओवरहीटिंग से बैटरी लाइफ पर असर
- जब फोन लंबे समय तक लैपटॉप से जुड़ा रहता है और चार्जिंग प्रक्रिया बहुत धीमी चलती है, तो फोन और लैपटॉप दोनों में हल्की गर्मी पैदा होती है।
- लगातार ओवरहीटिंग और लंबे समय तक चार्जिंग प्लग-इन रहने से मोबाइल की लिथियम-आयन बैटरी की सेहत धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है।
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लैपटॉप की बैटरी का तेजी से खत्म होना
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लैपटॉप की बैटरी का तेजी से खत्म होना
- अगर आपका लैपटॉप खुद बिना चार्जर के केवल अपनी बैटरी पर चल रहा है, तो उससे फोन चार्ज करने पर लैपटॉप की बैटरी बहुत तेजी से खत्म होगी।
- आपातकालीन स्थिति को छोड़कर रोजाना ऐसा करने से आपके लैपटॉप की बैटरी साइकल और उसकी कार्यक्षमता दोनों पर बुरा असर पड़ता है।
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आपात स्थिति में अपनाएं सही तरीका और जरूरी बातें
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आपात स्थिति में अपनाएं सही तरीका
- लैपटॉप से फोन चार्ज करना पूरी तरह से असुरक्षित नहीं है, इसलिए जरूरत पड़ने पर आप इसे इमरजेंसी विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
- हालांकि, फोन की बैटरी को लंबे समय तक सेहतमंद रखने के लिए हमेशा उसके ओरिजिनल एडॉप्टर और वॉल सॉकेट का ही उपयोग करें।