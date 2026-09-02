फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Do You Know the Railway Station with the Shortest Name in India in hindi

क्या आप सबसे छोटे नाम वाले रेलवे स्टेशन का नाम जानते हैं? रेलवे ने शेयर की ये रोचक जानकारी

Thu, 03 Sep 2026 09:29 AM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Thu, 03 Sep 2026 09:29 AM IST
सार

Ib Railway Station Odisha: भारतीय रेलवे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर ऐसी रोचक बातें शेयर करता है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होता है। इसी कड़ी में भारतीय रेल ने शेयर करके ये बताया है कि हमारे देश में दो ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, जिनका नाम इतना छोटा है कि सिर्फ दो अक्षरों में ही पूरा हो जाता है।

विज्ञापन
Do You Know the Railway Station with the Shortest Name in India in hindi
सबसे छोटा रेलवे स्टेशन - फोटो : AI

Shortest Railway Station Name: भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े और विशाल रेल नेटवर्क्स में से एक है, जिसमें हजारों छोटे-बड़े स्टेशन शामिल हैं। लेकिन क्या आप कभी यह सोचकर हैरान हुए हैं कि हमारे देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम दुनिया भर में सबसे छोटा है? हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी जानकारी साझा की है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। 



इस रोमांचक खबर के जरिए आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि देश के इन सबसे छोटे नामों वाले रेलवे स्टेशनों का असली सच क्या है।
 

Do You Know the Railway Station with the Shortest Name in India in hindi
सबसे छोटे नाम वाले अनोखे रेलवे स्टेशन - फोटो : AI

सबसे छोटे नाम वाले अनोखे रेलवे स्टेशन

  • भारतीय रेलवे नेटवर्क अपने विशाल विस्तार के साथ-साथ अपने अनूठे नामों के लिए भी जाना जाता है। 
  • इसमें सबसे छोटे नामों के रूप में 'इब' (Ib) और 'ओड' (Od) जैसे स्टेशनों के नाम सबसे ऊपर आते हैं।
Do You Know the Railway Station with the Shortest Name in India in hindi
सिर्फ दो अक्षरों वाले दुनिया के ये खास नाम - फोटो : AI

सिर्फ दो अक्षरों वाले दुनिया के ये खास नाम

  • इन दोनों ही रेलवे स्टेशनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके अंग्रेजी नाम में केवल दो ही अक्षर आते हैं। 
  • ये अंग्रेजी के नाम ही इन्हें देश और दुनिया के बाकी सभी रेलवे स्टेशनों से बिल्कुल अलग बनाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Do You Know the Railway Station with the Shortest Name in India in hindi
ओडिशा और गुजरात राज्यों से है इनका ताल्लुक - फोटो : Adobe Stock

ओडिशा और गुजरात राज्यों से है इनका ताल्लुक

  • रेलवे द्वारा दी गई इस दिलचस्प जानकारी के अनुसार, इनमें से 'इब' नाम का यह अनोखा रेलवे स्टेशन ओडिशा राज्य के झारसुगुड़ा  जिले में स्थित है।
  • वहीं 'ओड' रेलवे स्टेशन गुजरात राज्य के आणंद जिले में स्थित है।
विज्ञापन
Do You Know the Railway Station with the Shortest Name in India in hindi
सोशल मीडिया पर वायरल हुई अनोखी जानकारी - फोटो : AI Generated
सोशल मीडिया पर वायरल हुई अनोखी जानकारी
  • रेलवे मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस रोचक तथ्य को साझा किया था।
  • जिसे पढ़ने के बाद आम लोग और यात्री इन दोनों छोटे स्टेशनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed