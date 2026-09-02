क्या आप सबसे छोटे नाम वाले रेलवे स्टेशन का नाम जानते हैं? रेलवे ने शेयर की ये रोचक जानकारी

Shortest Railway Station Name: भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े और विशाल रेल नेटवर्क्स में से एक है, जिसमें हजारों छोटे-बड़े स्टेशन शामिल हैं। लेकिन क्या आप कभी यह सोचकर हैरान हुए हैं कि हमारे देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम दुनिया भर में सबसे छोटा है? हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी जानकारी साझा की है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है।





इस रोमांचक खबर के जरिए आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि देश के इन सबसे छोटे नामों वाले रेलवे स्टेशनों का असली सच क्या है।

Big network. Tiny names!

Ib and Od — just two letters each.#DidYouKnow #RailwayFacts pic.twitter.com/lT2A7rvD8G — Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 30, 2026 इस रोमांचक खबर के जरिए आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि देश के इन सबसे छोटे नामों वाले रेलवे स्टेशनों का असली सच क्या है।