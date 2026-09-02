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क्या आप सबसे छोटे नाम वाले रेलवे स्टेशन का नाम जानते हैं? रेलवे ने शेयर की ये रोचक जानकारी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Thu, 03 Sep 2026 09:29 AM IST
सार
Ib Railway Station Odisha: भारतीय रेलवे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर ऐसी रोचक बातें शेयर करता है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होता है। इसी कड़ी में भारतीय रेल ने शेयर करके ये बताया है कि हमारे देश में दो ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, जिनका नाम इतना छोटा है कि सिर्फ दो अक्षरों में ही पूरा हो जाता है।
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सबसे छोटा रेलवे स्टेशन
- फोटो : AI
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Shortest Railway Station Name: भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े और विशाल रेल नेटवर्क्स में से एक है, जिसमें हजारों छोटे-बड़े स्टेशन शामिल हैं। लेकिन क्या आप कभी यह सोचकर हैरान हुए हैं कि हमारे देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम दुनिया भर में सबसे छोटा है? हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी जानकारी साझा की है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है।
इस रोमांचक खबर के जरिए आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि देश के इन सबसे छोटे नामों वाले रेलवे स्टेशनों का असली सच क्या है।
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