धनतेरस विशेष: इस धनतेरस सोना खरीदना है तो जरूर चेक करें ये 3 डिजीट नंबर, जानें क्या है ये और क्यों है जरूरी

Dhanteras Gold Buying Tips: धनतेरस के मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में लोग सोने के गहने और सिक्कों की खरीदारी करते हैं, लेकिन सोना खरीदते समय केवल उसकी चमक और कीमत पर ध्यान देना काफी नहीं है। कई बार लोग गहने खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनकी शुद्धता की जांच करना भूल जाते हैं।





ऐसे में आपको सोने पर लिखे तीन अंकों के एक खास नंबर को जरूर देखना चाहिए। कई लोगों को इस नंबर के बारे में पता नहीं है या फिर वो सोना खरीदते समय ये नंबर चेक करना भूल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ये अंकों का नंबर क्या है और इसे क्यों चेक करना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...