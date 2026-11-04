धनतेरस गोल्ड फ्रॉड: अगर आप भी खरीद रहे हैं सोना, तो इन 4 चीजों से बचकर; वरना खाली हो सकता है बैंक खाता

Dhanteras Gold Buying Tips 2026: दिवाली (Diwali 2026) से दो दिन पहले कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन लोग सामान खरीदकर लाते हैं। ऐसे में धनतेरस के दिन लोग अपनी क्षमता अनुसार सोना-चांदी खरीदते हैं और कई लोग अपने घर बर्तन भी लाते हैं।





दरअसल, इस दिन सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस धनतेरस सोना या सोने से बनी चीजें खरीद रहे हैं, तो आपके लिए कुछ चीजें चेक करना जरूरी हो जाता है। वरना आपके साथ ठगी तक हो सकती है। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...