पीएम किसान योजना: बीत चुके हैं 5 दिन, क्या अब तक आपके खाते में नहीं आई 24वीं किस्त? यहां जानें क्या करें किसान

PM Kisan Yojana 24th Installment: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 24वीं किस्त का पैसा भेजा जा चुका है। दरअसल, 30 अक्तूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से इस किस्त को जारी किया था। इसके बाद योजना से जुड़े करोड़ों पात्र किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपये पहुंचे, लेकिन कई किसान ऐसे भी रहे जिन्हें इस किस्त का लाभ नहीं मिला।





ऐसे में अब किस्त जारी हुए 5 दिन बीत चुके हैं। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि अब आपको क्या करना है और क्या आपको ये किस्त मिलेगी या नहीं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...