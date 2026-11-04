Amazon Great Indian Festival: दिवाली के लिए करनी है शॉपिंग? तो जानें किस सामान पर मिल रहा कितना डिस्काउंट

Amazon Great Indian Festival Sale 2026: दिवाली का त्योहार आते ही हर तरफ खुशियों का माहौल और रौशनी होती है। इस पर्व के लिए लोग काफी पहले से घरों की सफाई, पेटिंग आदि का काम करवा लेते हैं और फिर दिवाली वाली दिन घरों में लाइट की झालर और दीये जलाकर रौशनी की जाती है।





वहीं, दिवाली के लिए लोग खरीदारी भी करते हैं और अब तो ऑनलाइन शॉपिंग का चलन काफी बढ़ चुका है। ऐसे में लोग दिवाली पर आने वाली सेल का भी इंतजार करते हैं। जैसे- अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का दिवाली एडिशन, जो 28 अक्तूबर से शुरू हो चुकी है। चलिए जानते हैं इस सेल में किन-किन चीजों पर और कितना-कितना डिस्काउंट मिल रहा है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...