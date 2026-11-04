Amazon Great Indian Festival: दिवाली के लिए करनी है शॉपिंग? तो जानें किस सामान पर मिल रहा कितना डिस्काउंट

Amazon Great Indian Festival Sale 2026: दिवाली का त्योहार आते ही हर तरफ खुशियों का माहौल और रौशनी होती है। इस पर्व के लिए लोग काफी पहले से घरों की सफाई, पेटिंग आदि का काम करवा लेते हैं और फिर दिवाली वाली दिन घरों में लाइट की झालर और दीये जलाकर रौशनी की जाती है।
वहीं, दिवाली के लिए लोग खरीदारी भी करते हैं और अब तो ऑनलाइन शॉपिंग का चलन काफी बढ़ चुका है। ऐसे में लोग दिवाली पर आने वाली सेल का भी इंतजार करते हैं। जैसे- अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का दिवाली एडिशन, जो 28 अक्तूबर से शुरू हो चुकी है। चलिए जानते हैं इस सेल में किन-किन चीजों पर और कितना-कितना डिस्काउंट मिल रहा है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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दिवाली सेल में किस सामान पर कितना डिस्काउंट? (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : AI Generated
किन-किन चीजों पर क्या-क्या डिस्काउंट मिल रहा है?
- स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फैशन, घर के जरूरी सामान और रोजमर्रा की चीजों तक पर डिस्काउंट ले सकते हैं
- मोबाइल और एक्सेसरीज पर 12 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई के साथ 40% तक की छूट मिलेगी
- एपल, कैनन और सोनी जैसे और भी ब्रांड्स के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर 80% तक की छूट है
- फैशन और ब्यूटी लवर्स के लिए बात करें, तो इसमें मोकोबारा, क्रॉक्स, स्केचर्स, लेक्मे, बिबा और जीएपी जैसे टॉप ब्रांड्स पर 80% तक की बचत कर सकते हैं
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दिवाली सेल में किस सामान पर कितना डिस्काउंट? (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : AI Generated
- घर के लिए जरूरी रोजाना की चीजों पर 70% तक छूट है
- साथ ही कई अन्य ब्रांड्स के एक लाख से भी अधिक होम, किचन और आउटडोर्स प्रोडक्ट्स पर फ्लैट 50% की छूट है
- अमेजन की इको और फायर टीवी डिवाइसेस पर भी एक्साइटिंग डील्स मिल रही हैं
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दिवाली सेल में किस सामान पर कितना डिस्काउंट? (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Adobe Stock
किन बैंकों के कार्ड पर मिल रहा डिस्काउंट?
- एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ईएमआई से पेमेंट करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा
- जबकि, प्राइम मेंबर्स को लाखों चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर 250 रुपये का अलग से कैशबैक दिया जाएगा
- अमेजन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर 5% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है
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दिवाली सेल में किस सामान पर कितना डिस्काउंट? (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Adobe Stock
- वही, प्राइम मेंबर्स के लिए मौजूदा 5% और नॉन-प्राइम मेंबर्स के लिए 3% कैशबैक के अलग से मिलता है
- अमेजन पे लेटर के इस्तेमाल पर इस फेस्टिव सेल में 10% का कैशबैक मिलेगा और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आसान ईएमआई चुन सकते हैं या अगले महीने पेमेंट का ऑप्शन ले सकते हैं